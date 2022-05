The Outlet Stores Alicante celebra de nuevo Funny Rush, una iniciativa solidaria a favor de Payasospital Comunicae

viernes, 13 de mayo de 2022, 12:45 h (CET) The Outlet Stores Alicante se une por segundo año consecutivo a Payasospital con el objetivo de recaudar sonrisas para los niños y niñas ingresados en el Hospital General de Alicante Funny Rush nació en 2021 como una acción solidaria a favor de esta asociación y de los menores hospitalizados. En este 2022, el centro pone en marcha su segunda edición, “Funny Rush 2.0”, con una renovada estética pero un mismo fin: conseguir más de 5000 sonrisas simbólicas. Por cada sonrisa recibida, el centro donará 1€ a Payasospital para que puedan seguir alegrando a los pequeños ingresados.

Para llevar a cabo esta iniciativa, se ha habilitado una sección dentro de la web del centro donde cada persona que lo desee puede contribuir a la causa. Simplemente tendrá que seguir las instrucciones dispuestas en la misma y “donar” su sonrisa a través de https://www.theoutletstoresalicante.es/funny-rush-2/.

El dinero recaudado en esta acción se destinará al Programa Quirófano de Payasospital. Este proyecto es especialmente importante porque apoya a los niños hospitalizados que se van a someter a una intervención. Una pareja de payasos profesionales ayuda a los pequeños a olvidar las emociones negativas y miedos acompañándolos desde que el niño se separa de sus padres hasta que se queda dormido para la operación. Y además, también cuando despierta de nuevo.

Según los propios colaboradores de la asociación, “los niños viven estos momentos con mucho más estrés, ansiedad y tristeza que un adulto, por lo que es fundamental aliviar esas emociones, devolverles la ilusión y hacer que su estancia sea más llevadera”.

Esta iniciativa solidaria estará vigente desde el 13 de mayo, coincidiendo con el Día del Niño Hospitalizado, hasta el 31 de mayo, para dar la oportunidad a todo aquel que quiera participar de forma desinteresada a donar su sonrisa virtual.

Sobre The Outlet Stores Alicante

The Outlet Stores Alicante, gestionado por Savills Aguirre Newman y propiedad de un fondo gestionado por UBS Europe SE, es el único activo de este tipo en la provincia de Alicante. Con una SBA de más de 35.000 m2, en él se encuentran tiendas outlet de moda y deportivas de primer nivel, tales como Mango, Guess, Bimba y Lola, Levi’s, El Corte Inglés, Nike, Adidas o Puma, así como operadores de restauración y ocio, cines, gimnasio y bolera, junto a un supermercado Carrefour.

También cuenta con servicios tales como parking gratuito, cajeros automáticos, WiFi gratis, accesos para minusválidos y paradas de taxi y TRAM a escasos metros del centro.

