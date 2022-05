Se presenta el "Barcelona Rum Club" la asociación que difunde la cultura del Ron en Barcelona Comunicae

viernes, 13 de mayo de 2022, 12:54 h (CET) El Barcelona Rum Club, con sede en la Cockteleria Collage del barrio del Born, supera ya los 100 asociados y dispone de más de 200 referencias de este destilado, se ha convertido en el referente de Bartenders, Gourmets, profesionales y aficionados al Ron La Coctelería Collage, ha sido este jueves 12 de mayo, el escenario de la presentación de la primera asociación dedicada al ron de Barcelona el “Barcelona RUMClub”. Una asociación consolidada como entidad de referencia, divulgación y conocimiento de la cultura alrededor de este destilado, presente en todo el mundo.

De un grupo de amigos a un verdadero club

En su presentación su presidente Oriol Elias, ha destacado que, "lo que empezó como un grupo de amigos amantes del Ron se ha convertido en un verdadero club". Así manifiesta que en la actualidad existen tres ramas diferenciadas de personas asociadas a la entidad, los profesionales de la coctelería, los aficionados y los amantes de estos destilados. Así, Elias, cocktelero y formador a nivel internacional especializado en ron y coctelería Tiki (un estilo de coctelería inspirado en la cultura de la polinesia) ha expresado que “después de la pandemia es el momento de volver a organizar los encuentros y catas que habitualmente organiza la entidad”.

Por su parte uno de los fundadores y miembro de la junta de la asociación, Fernando Requena, a la vez propietario de la Coctelería Collage, sede social del Barcelona Rum Club ubicada en el Barri del Born, ha explicado que tiene en colección más de 200 referencias de rones que él y personas de la asociación han ido a buscar en todo el mundo.

Born to Ron

A lo largo de la presentación se ha podido degustar el “Born to Rom” una creación del Cocktelero Beltrán Ferri preparada para la ocasión. El juego de palabras hace referencia al barrio del Born y al Ron. Este Cocktail reúne elementos característicos de Barcelona y el Caribe. Presentado en el interior de un huevo de chocolate, el mix contiene los 3 grandes estilos de ron del Caribe (Trinidad- Jamaica-Martinique), lima, un preparado de fresa lactofermentada, licor de xocolate de Puerto de Santa Maria y pimienta de Jamaica. El conjunto es un sabroso y exótico cocktail con todos los referentes de la historia del ron.

El propio Collage ha desarrollado una carta de Cocktails basada en los “Indianos” (nombre que recibían los inmigrantes que volvían de américa habiendo hecho fortuna) para rendir homenaje al Ron ya la relación que se estableció entre el Caribe y Cataluña.

La larga historia del Ron en Barcelona

El antropólogo y experto en alimentación, Oriol Flo, ha destacado la relevancia y la vinculación de Barcelona con el ron, una bebida que ha sido muy tradicional en Cataluña llegando a ser uno de los destilados más consumidos y teniendo una importancia histórica y capital en las relaciones comerciales y culturales con las antiguas colonias americanas.

En la presentación Flo, hizo un recorrido sobre la historia de los aguardientes y el Ron en Cataluña y de cómo se estableció el comercio del Ron, dando impulso a grandes industrias y fortunas.

También recordó el nombre de familias catalanas que se dedicaron a la destilación del Ron y marcas de origen catalán establecidas en el caribe convertidas en referentes mundiales como Barceló (República Dominicana), Bacardí (Cuba) o Brugal (República Dominicana), Ron Viejo de Caldas (Colombia) y otras marcas ya desaparecidas sin olvidar a los más populares y fabricados en España como Ron Pujol y Ron Negrita.

