Un nuevo servicio que convierte cualquier espacio de una empresa en plató

viernes, 13 de mayo de 2022, 12:34 h (CET)

viernes, 13 de mayo de 2022, 12:34 h (CET) Este nuevo servicio pionero de estudios corporativos in-house de AVisual SHOP permitirá a las pequeñas, medianas o grandes empresas ahorrar tiempo y dinero, acondicionando en sus propias instalaciones todo lo necesario para la creación de contenido audiovisual, fotográfico y streaming para sus negocios Hoy en día cualquier empresa debe generar contenido para su página web o eCommerce, para catálogos, redes sociales, para publicidad online o offline, etc. pero ahora, con el servicio de instalación o adaptación de cualquier espacio en plató fijo o móvil de vídeo, fotografía, o streaming, las empresas tendrán la posibilidad de aprovechar todas las facilidades que ofrece crear su propio contenido in-house; ahorro en desplazamientos del equipo y el producto, menor limitación en cuanto a tiempos de realización de las sesiones, ahorro en alquiler de equipo técnico y de la propia localización donde se encuentre el set, etc.

Se trata de un servicio por el cual cada vez se decantan más empresas. De hecho, este tipo de espacios creativos son ideales para negocios que quieren libertad y ahorrar costes a la hora de producir su propio contenido.

Las empresas que ofrecen este servicio analizan y asesoran a los negocios, en función de sus necesidades, y crean presupuestos personalizados para ofrecer la mejor solución técnica. Además, forman al equipo humano para que tengan total autonomía en sus estudios. También se encargan del acondicionamiento de los espacios y de la instalación de los equipos, suministrando ellas mismas el material audiovisual o maquinaria de las mejores marcas para garantizar la calidad de los equipos a largo plazo.

Algunos ejemplos de los sistemas que ofrecen incluyen desde sistemas de iluminación o de sonido, de vídeo, estructuras como cortinas o fondos de papel, construcción de escenografía o fondos chroma, sets para streamings, etc.

Una de las empresas de referencia en este sector es AVisual SHOP, quien recientemente ha incorporado esta opción en su cartera de servicios. El recibimiento por parte del público ha sido mayor del que esperaban: "Hoy en día, más empresas se decantan por este tipo de soluciones. El motivo principal es que poder contar con estudios in-house resulta más cómodo y supone un importante ahorro, algo muy valorado por las empresas", declaraba Oriol Alonso, responsable de AVisual SHOP.

Para más información, visitar www.avisualshop.es/instalaciones.

