Los fabricantes defienden una mayor seguridad y calidad de los EPIs desechables frente a los reutilizables

viernes, 13 de mayo de 2022, 12:37 h (CET) La empresa Lokidy sostiene que los equipos de protección individual desechables aportan mayor calidad y seguridad para los trabajadores Hoy en día los equipos de protección individual se han convertido en un imprescindible en el ámbito sanitario, debido a la pandemia de la COVID-19.

Muchas empresas ya utilizaban este tipo de protección debido a sus labores habituales, y son muchas las empresas que se han visto obligadas a comenzar a hacer uso de EPIs para evitar el contagio de forma eficaz.

Los EPIs son materiales que el trabajador debe emplear en el ejercicio de sus funciones con la finalidad de protegerse de posibles riesgos que puedan poner en peligro su salud. Solo deben de utilizarse cuando exista riesgo para la seguridad de los trabajadores y no puedan ser evitados por otros medios.

Existen diferentes tipos de EPIs, Lokidy, proveedor de material sanitario de protección afirma que “los EPIs desechables protegen de contagios, partículas en el ambiente y suciedad y tienen la ventaja de que al ser de un solo uso o pocos usos evitamos por completo contagios por posibles usos continuados, protegiendo de forma eficaz al trabajador expuesto.”

Este tipo de EPIs permiten trabajar con material nuevo, que está libre de virus y partículas nocivas para la salud del trabajador. Presentan la ventaja de que al eliminarse evitan fuentes de posibles contagios que pueden aparecer, por ejemplo con los EPIs reutilizables, si la desinfección del equipo no se ha realizado correctamente.

A diferencia de los EPIs reutilizables, no necesitan altas temperaturas para lavarse, evitando que una mala desinfección pueda causar un contagio, pero sí deben ser reciclados correctamente para evitar una posible propagación.

Después de la retirada, los EPI desechables deben colocarse en los contenedores adecuados de desecho y ser tratados como residuos biosanitarios clase III.

“En la sección de trajes EPIs sanitarios de la tienda online Lokidy apostamos por los EPIs desechables, ya que permiten ser reemplazados cuando se requiera bien por su deterioro o uso y de esa forma no es necesaria su posterior desinfección”.

En la actualidad no solo el sector sanitario trabaja con EPIs desechables, hay muchos establecimientos que han optado por aportar una mayor seguridad y calidad a sus trabajadores y a los clientes.

