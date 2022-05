Concurso 'Talentos', nueva iniciativa de Pan con Chocolate Comunicae

viernes, 13 de mayo de 2022, 10:41 h (CET) Inspirado en la actriz Luna Fulgencio, embajadora de la marca de moda infantil La actriz Luna Fulgencio, conocido por las películas de Santiago Segura “Padre no hay más que uno” (1 y 2) y las series de Movistar “El ministerio del tiempo” y “El embarcadero” es la embajadora de la marca de moda infantil Pan Con Chocolate y la inspiradora del nuevo concurso Talentos.

El nuevo proyecto de Pan con Chocolate, la marca más alegre y colorida de la moda infantil española, pretende premiar las capacidades de los más pequeños de la casa.

Esta primera edición durará 30 días desde hoy, 10 de mayo de 2022, hasta el 9 de junio. Los interesados podrán enviar sus candidaturas a través de la cuenta de WhatsApp del Club Amigo Pan con Chocolate, incluyendo los datos de los más pequeños tales como su edad, su nombre y talento que posee.

Los requisitos para poder participar son los siguientes:

− Ser cliente de Pan con Chocolate.

− Tener entre 4 y 14 años.

− Utilizar el hashtag #TalentosPCH en la publicación que hagan en redes sociales con la imagen o el vídeo del niño o la niña practicando su talento.

− Pertenecer al territorio español para poder llegar a ser uno de los seleccionados.

Si el pequeño talento cumple estas características, podrá ser uno de los tres ganadores de dos cupones de consumo para compras en la web de Pan con Chocolate la próxima temporada Otoño/Invierno 2022 y una sesión de fotografía con el exclusivo vestuario de la marca que se publicará en sus redes sociales.

“‘Talentos Pan con Chocolate’ es un movimiento muy interactivo, creado para que todos los niños y niñas que lo deseen puedan compartir sus habilidades con nuestra marca y hacernos partícipes de lo que más les gusta hacer”, señala Jesús Murúa, CEO de Pan con Chocolate.

Este proyecto se ha inspirado en Luna Fulgencio, la embajadora de Pan con Chocolate. Luna es, sin duda, una pequeña de tan solo 11 años con un gran talento que ha podido demostrar durante los últimos años en sus actuaciones en múltiples películas españolas.

La primera edición de ‘Talentos Pan con Chocolate’ se llevará a cabo en plena temporada Primavera/Verano 2022 durante la que el buen tiempo será su aliado. Se espera lograr una gran participación en esta primera edición, llegando a ser un evento permanente para poder premiar a los peques más talentosos muchos años más.

Pan con Chocolate es una marca que, además, en los últimos años está encaminada a crear un impacto positivo en el entorno a través de sus empaques y su consumo responsable, creando prendas duraderas para generaciones sostenibles (for sustainable generations) que se preocupan por nuestro planeta.

