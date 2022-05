Teka lanza la 1ª campaña de la historia creada para cada una de las 17 comunidades autónomas Comunicae

viernes, 13 de mayo de 2022, 10:38 h (CET) Con esta acción, Teka quiere dar protagonismo a los distintos acentos y expresiones regionales en nuestro país España es diversa y son sus distintas regiones, su cultura, su gastronomía, y su riqueza lingüística, lo que enriquecen como país.

"Eso sí, hay cosas que nos diferencian y otras que nos unen". Una de ellas es la seducción. Todo el mundo se siente grandes seductores. Una encuesta lanzada a nivel nacional comprobó que la mayoría de españoles y españolas consideran que se merecen un aprobado en seducción. Además, 7 de cada 10 españoles declara que una persona aumenta considerablemente su atractivo cuando tiene buena mano en la cocina. "Está claro que somos un país de seductores por naturaleza. Eso sí, cada uno a su manera".

La pregunta que se viene a todos a la mente es: ¿quiénes son los más seductores?

Tomando como piedra angular la campaña publicitaria del nuevo horno SteakMaster de Teka, el arma de seducción definitiva para los amantes de la carne, Teka lanza UN PAÍS DE SEDUCTORES, la competición definitiva para averiguar, de una vez por todas, quiénes son los más seductores de nuestro país.

Y todo el mundo está invitado a participar.

Para abrir boca, Teka ha reunido a 17 artistas, uno por cada comunidad autónoma, que han representado y reinterpretado el anuncio televisivo “Los amantes de la carne” dando protagonismo a su riqueza lingüística, su acento y el estilo propio de su región:

Andy y Lucas

Gomaespuma

Soraya Arnelas

David Bustamante

Gorka Otxoa

David Amor

Virginia Riezu

Tiparraco

Mariam Hernández

Llum Barrera

Joaquín Pajarón

Susi Caramelo

Cristina Urgel

JJ Vaquero

Pablo Chiapella

Antonio Castelo

Raquel Sastre Además de las 17 versiones del spot, en la plataforma unpaisdeseductores.com se puede disfrutar de contenido extra, como entrevistas con los protagonistas, tomas falsas, anécdotas y los mejores momentos de las grabaciones con los artistas.

El ganador

La comunidad autónoma más seductora será elegida por el gran público, quien debe votar por su versión favorita en unpaisdeseductores.com. Además de los votos, también se contabilizarán las interacciones: cada visualización contará 1 voto; cada “like”, 10 votos; cada comentario, 50 votos; y cada vez que se comparta, 100 votos. Pero no queda ahí, quien quiera darle un impulso feroz a su comunidad favorita, podrá crear una versión propia del spot que sumará 1000 votos.

Hay que darse prisa, ya que solo se podrá votar hasta el 31 de mayo.

Teka, sinónimo de confianza y garantía

Comprando un horno SteakMaster hasta el 31 de mayo de 2022, Teka ofrece la posibilidad de probarlo en casa durante 30 días desde la fecha de compra, con opción a devolución en caso de no quedar satisfecho con el producto.

"Empieza el juego de la seducción. Empieza ‘Un país de seductores’".

Entrar, mirar, disfrutar, votar, compartir, repetir, en unpaisdeseductores.com

