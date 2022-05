Pizza Station escoge a Tormo Franquicias Consulting para impulsar de forma eficaz su modelo de franquicia Comunicae

viernes, 13 de mayo de 2022, 10:01 h (CET) El concepto rompedor de pizzería fast food artesanal prevé la apertura de nuevos locales en la península ibérica La pizza artesanal refuerza su posición en la gastronomía española y se sitúa como unos de los productos más demandados por los consumidores. Esta evolución progresiva ha destacado en la emblemática ciudad histórica de Burgos con Pizza Station, un concepto que tal y como aseguran sus socios fundadores, “rompe con los esquemas tradicionales”.

La marca ha diseñado una estructura en base a recomendaciones de profesionales del sector como Jesús Marquina, campeón mundial de la pizza, quienes les han guiado para crear un producto reconocido y aclamado: "Hacemos una masa diaria con tres efes: fresca, fermentada y fina, horneada a fuego lento en un horno especial de piedra." aseguraba Javier Villarias, fundador de Pizza Station.

Las ganas y la ilusión por desarrollar una imagen urbana con toques modernos en un sector principalmente tradicional, pero manteniendo y cuidando la esencia de la gastronomía italiana, dice mucho de la profesionalidad y la garra de sus creadores.

Otra singularidad es que todos los productos -a excepción de la rúcula y algunas verduras frescas- son de origen italiano y todos de primera calidad. La bebida es importada, al igual que la pasta, para garantizar la calidad y la diferenciación del servicio.

El modelo de franquicia que propone Pizza Station es algo rompedor. Tanto es así que la idea, la esencia y la estructura se basa en, no solo proporcionar un buen servicio, si no dar al cliente una experiencia tan personalizada que querrá volver por la comida, el espectáculo y la calidad.

Siendo conscientes de que la variedad en el sector es cada vez más amplia, Pizza Station ofrece unos precios al consumidor asentados en la ley de la oferta y la demanda, haciendo muy competitivo el resultado final.

Entre otros aspectos, Pizza Station ofrece a sus franquiciados las siguientes ventajas:

Una gestión de marketing intachable : El sector digital está tan asentado actualmente que en Pizza Station han dado un paso más allá. La enseña tiene gran presencia en redes sociales y realizan multitud de campañas y promociones enfocados en la captación de clientes y en la aceleración de su expansión.

Con su filosofía formativa, estudiada al milímetro, se aseguran de capacitar y formar a las personas encargadas de trabajar el producto y la gestión de la franquicia.

