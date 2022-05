CEAC inaugura dos macrocentros de Formación Profesional en Madrid y Barcelona con más de 12.000 m² Comunicae

viernes, 13 de mayo de 2022, 10:09 h (CET) La tasa de empleabilidad de la FP se sitúa en el 42,2%, superando la de los estudios universitarios que se encuentra en el 38,5%. El porcentaje de población ocupada con estudios de FP continúa ganando terreno al resto de niveles educativos, alcanzando un 23,5% de la población ocupada en 2020 CEAC, centro de formación para el empleo con más de 75 años de experiencia preparando y orientando a profesionales a encontrar su oportunidad laboral, acaba de inaugurar sus dos primeros institutos de FP oficial en Madrid y Barcelona. Dos nuevos macrocentros que dan respuesta a por qué la oferta actual no está satisfaciendo la demanda de alumnos interesados en cursar este tipo de formación, dada su alta tasa de empleabilidad al terminar los estudios.

Para el nuevo curso 2022-2023 CEAC Formación Profesional contará con dos centros 100% presenciales en Madrid (Plaza Cronos, 1) y en Barcelona (Calle de Salvador Espriu nº 38, en L´Hospitalet de Llobregat). Ambas superficies suman más de 12.000 m² equipados con la tecnología más puntera en los diferentes laboratorios, aulas técnicas y talleres adaptados a cada una de las titulaciones, así como aulas de desarrollo web, programación y aulas técnicas de multimedia, entre otras

La formación profesional se perfila como la solución clave para cubrir el desfase educativo de España. Y es que, según datos de CEAC, “1 de cada 2 graduados en Formación Profesional encuentra trabajo relacionado con su titulación justo al finalizar sus estudios y el desempleo es tres veces menor que la tasa de desempleo juvenil”. La tasa de empleabilidad de la FP se sitúa en el 42,2% superando la de los estudios universitarios que se encuentra en el 38,5%, según datos del Observatorio de las Ocupaciones del SEPE.

El porcentaje de población ocupada con estudios de FP continúa ganando terreno al resto de niveles educativos, alcanzando un 23,5% de la población ocupada en 2020. En este sentido, cada vez más empresas buscan estos perfiles por la relación directa con la empresa. Esto se debe al enfoque práctico de la FP, el cual cimenta su metodología educativa en el “learning by doing” basada en un temario oficial orientado a la demanda de las empresas y simulaciones en instalaciones equipadas que requieren presencialidad, oficialidad y orientación a la práctica.

Las características principales de la oferta formativa son:

Presencial : los alumnos disfrutan del contacto directo con el profesorado y sus compañeros de clase. La formación se lleva a cabo en talleres y laboratorios idénticos a los que encontrarán cuando se incorporen al mercado laboral.

: los alumnos disfrutan del contacto directo con el profesorado y sus compañeros de clase. La formación se lleva a cabo en talleres y laboratorios idénticos a los que encontrarán cuando se incorporen al mercado laboral. Oficial : El título que obtienen es 100% oficial de Técnico o Técnico Superior de Formación Profesional y avala la calidad del aprendizaje.

: El título que obtienen es 100% oficial de Técnico o Técnico Superior de Formación Profesional y avala la calidad del aprendizaje. Conexión directa con el empleo: Las formaciones capacitan y refuerzan sus habilidades a través de exposiciones en el aula y actividades de grupo, en las que aprenden experimentando y debatiendo con sus profesores y compañeros. Los nuevos cursos de Formación Profesional Oficial de CEAC suponen un paso más de cara a la accesibilidad para todos los sectores de la población y todos los perfiles profesionales. Se estima que en los próximos años se pueda alcanzar el 70% de las ofertas de trabajo para titulados en FP

Titulaciones que se impartirán en 2022 en Madrid y Barcelona

Las nuevas titulaciones de CEAC Formación Profesional Oficial están enfocadas en áreas como sanidad (farmacia, dietética, cuidados auxiliares de enfermería…); administración y gestión de empresas; química; electricidad y electrónica; imagen y sonido; marketing y comercio y servicios socioculturales y a la comunidad (educación infantil, atención a personas en situación de dependencia…).

CEAC es un centro consolidado capaz de ofrecer este sistema de aprendizaje profesional, modelando la oferta formativa para responder a la demanda del mercado laboral.

Acerca de CEAC

CEAC, con más de 75 años de trayectoria, es el primer centro de formación para el empleo líder en su sector. Su metodología educativa incorpora la tecnología más avanzada y se complementa con prácticas laborales en más de 2.000 empresas líderes en su sector. Más de 3.000.000 de alumnos avalan una formación personalizada, flexible y orientada al mercado laboral, donde 250 expertos docentes apoyan día a día al alumno. Desde el año 2022 ofrece Formación Profesional reglada, avalada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

