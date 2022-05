El Robo Advisor inbestMe asegura 2M€ en una nueva ronda para emprender su expansión internacional Comunicae

viernes, 13 de mayo de 2022, 09:06 h (CET) Con el apoyo de Mutual Médica y GVC Gaesco, que reafirman su compromiso con su modelo de inversión inteligente, junto a los socios fundadores y otros inversores minoritarios. La fintech lanza su primera ronda de microfinanciación abierta al público, que estará activa hasta finales de mes De acuerdo con su plan estratégico de expansión, inbestMe, el Robo Advisor con mayor personalización del mercado pionero y líder en inversión indexada sostenible, está a punto de cerrar una nueva ronda de financiación. Su objetivo es superar la barrera de 6 millones de euros de capital social que le permita afrontar su plan estratégico, acelerando su crecimiento y preparando su expansión internacional.

La ronda ha sido liderada por la centenaria Mutual Médica y GVC Gaesco, con más de medio siglo de trayectoria, que reafirman su compromiso con el modelo de inversión inteligente de inbestMe, junto a sus socios fundadores y otros inversores minoritarios. Asimismo, la fintech barcelonesa ha lanzado su primera ronda de microfinanciación abierta al público a través de Crowdcube, una plataforma líder en crowd equity, que estará activa hasta finales de mes.

La inversión eleva el importe total del capital social hasta la fecha de 3,5 a 5,5 millones de euros, de los cuales entorno al 70% pertenece a los socios fundadores; 12% a Mutual Médica y 9% a GVC Gaesco; y el resto a accionistas minoritarios. “Es una gran satisfacción poder encarar una nueva ronda de esta dimensión con el respaldo y confianza de nuestros socios, que sumado a la apertura al pequeño inversor, que está mostrando un gran interés, podremos afrontar con mayor impulso y solidez una nueva fase en de crecimiento”, declara el CEO de inbestMe, Jordi Mercader.

Desde su lanzamiento en 2017, inbestMe ha ido construyendo una amplia oferta de carteras de inversión ultradiversificadas y eficientes (con más de 100 opciones basadas en ETFs, Fondos Indexados y Planes de pensiones) y añadiendo herramientas de personalización y planificación. La plataforma ha acelerado su crecimiento durante 2021, triplicando su volumen de patrimonio bajo gestión hasta alcanzar 95 millones de euros. Al cierre del año pasado, la TAE promedio de sus carteras fue del 6,7%, casi 5 puntos porcentuales por encima del promedio que obtienen los fondos de inversión tradicionales en España (según Inverco).

Sobre la ratificación de su apoyo al Robo Advisor, el CEO de Mutual Médica, Antonio López destaca: “Hacía tiempo que buscábamos una solución más eficiente para nuestros mutualistas y inbestMe, sin duda, es la mejor opción; no sólo por su modelo de inversión inteligente sino, sobre todo y más importante para nosotros, por su clara apuesta por la sostenibilidad que encaja perfectamente con nuestros valores, cultura empresarial e intereses de nuestros mutualistas. Por eso, decidimos en 2020 entrar en el capital de inbestMe y con esta nueva ronda reforzamos nuestro compromiso como inversor principal para contribuir a su expansión”.

Por su parte, la presidenta de GVC Gaesco, Mª Àngels Vallvé, incide en que “La entrada de GVC Gaesco en el capital de inbestMe ha estado marcada desde su inicio por una visión a medio y largo plazo. Hoy afianzamos nuestra confianza una vez más en inbestMe, un proyecto fintech que continúa mostrando solidez, potencial de crecimiento y unas magníficas posibilidades presentes y futuras”.

inbestMe es una agencia de valores supervisada por la CNMV que gestiona carteras de inversión mediante gestión indexada (o pasiva), conocido como Robo Advisor. Sus carteras altamente diversificadas y automatizadas muestran un comportamiento en el binomio rentabilidad/riesgo muy atractivo, superando sistemáticamente en casi 4 puntos porcentuales la TAE media de los fondos de inversión tradicionales.

Con sede en Barcelona, se ha consolidado como el Robo Advisor con mayor personalización del mercado y capacidad de dar respuesta a todo el ciclo financiero del inversor, con hasta 11 perfiles y 100 carteras eficientes de bajo coste, entre las que se pueden elegir diferentes planes: ETFs, Fondos indexados, planes de pensiones, carteras temáticas ISR (Inversión Socialmente Responsable) o Value, y tanto en euros como dólares, dependiendo del plan. Todo ello, mediante una operativa totalmente digitalizada y sencilla, a través de su web www.inbestme.com o en su APP.

Mutual Médica, la mutualidad de los médicos

Mutual Médica es una entidad creada y gestionada por médicos para dar servicio a los médicos; como entidad de economía colaborativa reinvierte en los mutualistas todos los beneficios que genera. En Mutual Médica el mutualista es, al mismo tiempo, propietario de la entidad, y participa en la toma de decisiones a través de la Asamblea.

La misión de Mutual Médica es asegurar a los médicos para que puedan ejercer su profesión con tranquilidad durante toda su vida profesional, con especial atención a los tres momentos que generan una mayor inquietud: el comienzo de la vida laboral, el inicio de una actividad por cuenta propia y la jubilación. Además, ofrece seguros que cubren las prestaciones de incapacidad laboral, dependencia, vida, entre otros, sustentándose en tres valores fundamentales: la confianza, la especialización y el compromiso. Para saber más, visite www.mutualmedica.com

GVC Gaesco

GVC Gaesco es un grupo financiero independiente, con más de 50 años de experiencia, especializado en Gestión de Patrimonios (Fondos de Inversión, SICAVs, SCRs, Fondos de Pensiones, Gestión de Carteras y Asesoramiento), Intermediación de Valores, Análisis y Corporate Finance & Mercado de Capitales.

Es miembro de las Bolsas de Barcelona, Madrid y Valencia; miembro liquidador y custodio de MEFF y AIAF; miembro y asesor registrado del BME Growth y del MARF; miembro y socio fundador de ESN (European Securities Network -red europea de compañías de análisis-); y miembro de GAP (Global Alliance Partners -red internacional de compañías de servicios financieros-). Posee el 50% de CERES Global Advisory, una Registered Investment Adviser (RIA) en Miami (EEUU). Para saber más, visite www.gvcgaesco.es

