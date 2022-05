El mejor regalo JD Mez Madrid, Gerona Lectores

viernes, 13 de mayo de 2022, 08:55 h (CET)

“El mejor regalo que los padres pueden hacer a sus hijos es el de tiempo y palabras. (“Entre tener tiempo y tener cosas, hemos optado por lo segundo”, comenta con cierta amargura Gabriel Zaid). Tiempo de calidad y palabras de calidad. Ambos alcanzan su pleno valor porque proceden de afecto más sincero y lo expresan. Todo queda ya impregnado de su aroma, de la ancestral sabiduría del amor. A la vida venimos principalmente a querer y a que nos quieran. O a aprender ambas cosas”.

El mejor regalo. Supone orden, supone tener prioridades, saber qué es lo más importante en nuestro día. Si mi tiempo es, ante todo para mí, quiere decir que hemos perdido el sentido cristiano de la caridad. Desde luego cabe la equivocación, porque todos nos equivocamos, de pensar que tengo que dedicar mucho tiempo al trabajo porque hace falta el dinero en la familia. Es más fácil equivocarse cuando algo hay de verdad. Pero se han olvidado las prioridades. Más importante que darles muchas “cosas” a tus hijos, es darles tiempo, en directo, no en diferido.

Lo decía el Cardenal Ratzinger, hace bastantes años: “En esta época de americanización de la vida pública, todos nosotros estamos poseídos por un singular desasosiego, que tras toda forma de quietud sospecha una pérdida de tiempo y en los estados de calma barrunta una negligencia. Se mide y se pesa cada gramo de tiempo, olvidando con ello el auténtico misterio de la temporalidad, el auténtico misterio del crecer y del obrar, a saber, la calma”. Hablar a algunos de calma es provocar una reacción, al menos interna, aunque difícil de disimular, de pensar: “¿en qué mundo vive este?”.

Los padres que no se dedican a los hijos les hacen un gran daño, aunque tengan una casa espléndida en la ciudad y/o un chalet en la playa, y un cochazo de cuidado y unos regalazos de Reyes que no te quiero ni contar. Todo eso es maleducar. Pobres críos que no tienen a sus padres cerca. Y, quede claro, no basta una madre entregada con media jornada de contrato y luego la casa, las compras y… Sí, también algún rato para los niños. Niños perfectamente cuidados por la tata. Cariño, dedicación, seguimiento, tiempo para explicar, rezar juntos, de la madre y del padre. De lo contrario, ¿qué hijos queremos tener?

