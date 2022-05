Una tregua en mayo Jesús Martínez Madrid Lectores

@DiarioSigloXXI

viernes, 13 de mayo de 2022, 08:44 h (CET) Para Dios nada es imposible, ni siquiera poner fin a una guerra cuyo final no se vislumbra, una guerra que cada día pone ante nuestros ojos atroces masacres y crueldades cometidas contra civiles indefensos. Es momento para seguir rezando, sin caer en la desesperanza, haciendo cada uno cuanto esté en nuestra mano para ser sembradores de paz en medio de un mundo frágil y cada vez más polarizado.

Mayo nos trae un inequívoco mensaje de salvación: Cristo ha triunfado sobre la muerte. Y es en esa victoria, en la que Jesús carga con la cruz, en la que nos tenemos que fijar.

Él murió para que reinara la vida, el amor y la paz. Por eso tiene todo el sentido del mundo que cada uno vivamos con profundo espíritu de recogimiento y contemplación, sabedores de que, en el medio de tanta tribulación, Dios no nos abandona nunca y de que la paz que tanto anhelamos ha de comenzar por la conversión de nuestros corazones.

