Para la educación católica

Ciertamente, es crucial: donde se juega la escuela católica su fecundidad es en sus docentes. Pero, además, subraya las dinámicas educativas que se establecen. El problema es que en ambos supuestos se falla. En el primero, por complejos y vaguedades conocidos y extendidos. En el segundo, al limitarse a exponer un ideario, unos contenidos, como si la evangelización se pudiese encorsetar en unidades didácticas. No van por ahí los tiros…



A la escuela católica le corresponde formar personas que quieran lanzarse a buscar respuestas y arriesgarse a no hallarlas. Preparar el terreno para esta dialéctica. Por eso no puede impartirse a modo de píldoras que atragantan al alumno; esto es como tratar de sembrar en un camino empedrado. Generar la cultura dialógica es precisamente arar la tierra para que la semilla germine... Y también para que ocurra lo contrario, pero no porque la siembra choca contra un pedregal, sino porque el alumno, en su libertad, decide no acogerla.

En definitiva, la educación católica es, además de cultivar, preparar la tierra; ayudar a los niños y jóvenes para que sean capaces de abrirse a la posibilidad de entender el mundo y el sentido de su vida a través del encuentro con la verdad. Y la verdad suprema es Jesucristo, por eso tiene sentido que la Iglesia eduque y tenga instituciones para ello.