Veo a mis hijos partir y siento pena cuando pienso en lo que van de sufrir. Desnudos parten uno detrás de otro, como un día yo salí: con el ímpetu de la juventud, solo con lo puesto, con la seguridad de tener claro donde quería ser feliz. Desde mi colina me pregunto ¿Qué será de mis hijos? Y me da pena pensar en las dificultades que puedan hallar, las lágrimas que derramarán, las cosas que quedaron por decir, las armas que no les di. ¿Te lo puedes creer?

Volqué en ellos todo lo que aprendí, trabajé duro para que fueran palabras de bien. Y hoy, mientras escribo esta carta, los veo marchar hacia un lugar que no sé y me pregunto ¿Qué será de mí? ¿Qué será de ellos? ¿Los tratarán bien? Escribo a modo de despedida. Por el valle los veo alejarse hasta desaparecer. Entonces, cuando ya los perdí, levanté mis ojos para pedirle a Dios que vele por ellos mejor que yo lo supe hacer. Y los mandé a la vida, cuando este relato terminé de escribir.