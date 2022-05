Vivasania ofrece ofertas de 2×1 en muchos de sus productos Emprendedores de Hoy

viernes, 13 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

A raíz de la falta de trabajo o de una situación económica delicada, reducir el gasto familiar es una necesidad en algunos casos.

También puede suceder que se busque generar un ahorro con un objetivo determinado, como, por ejemplo, la realización de un viaje.

En cualquier caso, el centro comercial online Vivasania ofrece la posibilidad de gastar menos en productos de uso cotidiano a través de sus ofertas 2×1 y de sus promociones. De esta manera, es posible conseguir distintos artículos de perfumería, higiene personal, parafarmacia y dietética natural, entre otros sectores, a un precio difícil de equiparar.

Renovación semanal de las ofertas 2×1 de Vivasania La plataforma Vivasania cuenta con más de 26.000 productos a la venta, de los cuales más de 1.000 disponen del servicio de envío gratuito. Además, todos los portes son sin cargo cuando la cantidad de la compra excede los 60 € y hay distintos descuentos para compras de entre 20 € y 50 €.

Los precios que presenta la tienda online son muy competitivos y en algunos artículos son los más económicos tanto del mercado web como del físico. De esta manera, las familias pueden acceder a un abaratamiento de sus gastos ordinarios.

Por otra parte, Vivasania actualiza su catálogo semanalmente con distintas novedades y liquida los productos que pronto dejarán de estar disponibles. En este sentido, cuenta con distintas secciones de precios promocionales, como ofertas 2×1, liquidación y promos y chollos.

En breve, el centro comercial habilitará la posibilidad de comprar distintos productos a precio de coste por medio de una módica cuota anual. Este tipo de programas y ofertas son muy difíciles de conseguir en otras firmas de comercio minorista.

Vivasania y las ventajas que ofrece Vivasania es una gran empresa que busca ofrecer el trato personalizado que se consigue en las tiendas de barrio. En este sentido, cuenta con un servicio de personal shopper cuya función es encontrar los productos que los clientes buscan y no están dentro del catálogo del centro comercial.

Comprar en esta tienda no solo supone una ventaja para las familias, ya que también las empresas y los autónomos disponen de distintos beneficios. Además de acceder a los bajos precios disponibles para el público en general, es posible ahorrar el 21 % de IVA solicitando la factura, que se entrega junto con el pedido.

Los pagos que gestiona la plataforma son completamente seguros y se aceptan distintos medios como tarjetas de crédito, saldo de PayPal o transferencias bancarias.

En Vivasania es posible acceder a las mejores marcas del mercado a un precio inmejorable. De esta manera, al comprar en secciones como ofertas 2×1, las familias, los autónomos y las empresas disponen de una opción de alta calidad a un bajo coste.



