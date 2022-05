La selección de comida a la brasa de Pasa Tapas Emprendedores de Hoy

jueves, 12 de mayo de 2022, 18:17 h (CET)

Existen varias leyendas que explican el origen de la cocina a la brasa. Para algunos, hay que remontarse a la Francia del siglo XVII, cuando un herrero utilizó las sobras de hierro para cocinar, mientras que otros hablan de una tribu del Caribe que fabricó una parrilla con raíces.

Cualquiera sea la verdad, son innegables las bondades de la comida a la brasa, ya que tiene más textura y concentra más aroma y sabor. Ubicado en pleno centro de la Barceloneta, en Pasa Tapas es posible encontrar un amplio menú de platos cocinados a la brasa, elaborados con los mejores productos.

¿Cuáles son los beneficios de la comida a la brasa? Comer alimentos preparados a la brasa es un placer para quienes aprecian el aroma y los sabores que da el fuego, así como el ambiente de disfrute que se genera. Además, este tipo de preparación tiene muchas ventajas no solo en lo que respecta al gusto, sino también en lo relativo a la salud de los comensales.

En primer lugar, los alimentos no requieren aceite para su cocción, por lo que solo necesitan ser condimentados con especias, especialmente pimienta o sal, para que se cocinen en sus propios jugos. A su vez, los platos son más livianos y saludables, ya que durante el proceso conservan sus vitaminas y nutrientes.

Preparando los alimentos de este modo, se logra una textura crujiente por fuera y tierna por dentro en carnes, pescados, verduras y hortalizas. Estos platos se pueden encontrar en la carta de Pasa Tapas a cualquier hora del día porque, gracias a su cocina ininterrumpida, las brasas están encendidas constantemente para deleitar a sus clientes.

Variedad de comida a la brasa en Pasa Tapas Este restaurante con más de 25 años de experiencia en comida tradicional española y catalana ofrece un amplio surtido de platos elaborados a la brasa, tanto en carnes como en vegetales. Así, los comensales podrán disfrutar de un costillar a la barbacoa, un cordero a la brasa con patatas al caliu y pimientos de padrón o una de las recetas más recomendadas del lugar, la teja de calçots con salsa romesco.

Por otra parte, para los días fríos, el menú contempla preparaciones típicas de invierno como los calçots con butifarra, la berenjena a la parrilla en vinagreta y todo tipo de pescados asados, ya sea besugo a la madrileña o brochetas de sardina, entre otros. Al mismo tiempo, se pueden pedir distintas clases de carne asada como cochinillo, cabrito y cordero.

Dado su menú, Pasa Tapas es un sitio ideal no solo para disfrutar de sus platos, sino también para divertirse en su sala de juegos y pasar un momento agradable, en un ambiente cálido y con la atención personalizada de su fundador.



