Cómo agilizar el proceso de adquisición de la nacionalidad española Emprendedores de Hoy

jueves, 12 de mayo de 2022, 17:49 h (CET)

Desde marzo de 2021, el Ministerio de Justicia ejecutó el programa denominado Plan de Choque, con el que logró resolver 164.000 solicitudes de naturalización. El gobierno tomó la iniciativa porque los juzgados estaban altamente congestionados de ciudadanos esperando la agilización de nacionalidad española y llevaban meses esperando respuestas.

Aunque la cifra puede parecer impresionante, lo cierto es que la cantidad de solicitudes pendientes era mucho mayor. Jorge Graupera, director jurídico de Legalcity, explica que las autoridades lograron revisar en poco más de 10 meses 278.297 expedientes. Es decir, que más de 100.000 de esas peticiones fueron rechazadas.

Aspectos atener en cuenta para agilizar la nacionalidad española El abogado Jorge Graupera es un profesional que forma parte del equipo de expertos que trabajan en Legalcity. Este es un bufete para extranjeros especializado en Derecho de Extranjería e Inmigración. Aunque poseen oficinas en Madrid y Barcelona, tienen asociaciones estratégicas con despachos jurídicos en otros puntos de España y también Europa y los Estados Unidos.

Graupera explica que, cuando se inician los trámites de la solicitud para la nacionalidad, lo esencial es conocer lo que establecen las leyes para agilizarlos. Así que el primer paso debe ser aprovechar una buena asesoría legal con abogados especialistas, para garantizar no solo un proceso expedito, sino también resultados positivos.

El director jurídico de Legalcity recordó que existen cuatro supuestos para solicitar la nacionalidad española. El primero de ellos es por residencia, aplicable a todos aquellos que hayan vivido ininterrumpidamente en el país durante 10 años, aunque existen supuestos de residencia ininterrumpida de 1, 2 y 5 años. Igualmente, se puede adquirir por matrimonio con un español, por ser descendiente de uno y por opción.

Un respaldo especializado facilita todos los pasos Conociendo los supuestos que aplican para hacer la solicitud, después se debe continuar buscando todos los soportes que exige el gobierno.

Por otro lado, junto al abogado especialista, comenzar a sustanciar el expediente para lograr la agilización de la nacionalidad española. Jorge Graupera recalca que esta parte es crítica y se debe realizar con sumo cuidado.

Recordó que cada año miles de extranjeros solicitan la nacionalidad española, pero muchas de esas solicitudes son rechazadas, archivadas o paralizadas. La razón principal es que los expedientes presentados ante las autoridades tienen problemas de fondo o de forma y no pueden ser aprobados, incluso cuando el solicitante cumple con los extremos legales previstos en la Ley de Extranjería.

Por esta razón, la vía más rápida para la agilización de la nacionalidad española es asegurar cada paso con un abogado especializado en la materia. Mucho mejor aún si pertenece a un bufete con experiencia comprobada en el área.

En el caso de Legalcity, atiende a extranjeros de 104 nacionalidades distintas y todos los años presentan cientos de solicitudes. Graupera asegura que todas ellas son respondidas favorablemente.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.