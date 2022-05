Los beneficios del tratamiento Full Face en medicina estética Emprendedores de Hoy

jueves, 12 de mayo de 2022

La apariencia siempre será un aspecto importante para que las personas se puedan desenvolver en el entorno laboral y social.

En consecuencia, durante los últimos años, las investigaciones y la tecnología han generado avances importantes en este campo, ofreciendo soluciones más naturales, más efectivas y menos invasivas.

El doctor Juan José Casado Caro, director médico del centro Alluring Clinic, afirma que los procedimientos son cada vez más personalizados para atender necesidades específicas. En el marco de esas tendencias, expone como ejemplo el tratamiento Full Face en medicina estética, diseñado para paliar los signos del envejecimiento sobre el rostro.

Un procedimiento integral que ataca a las causas Alluring Clinic es un centro médico-estético que abrió sus puertas en 2018 y se encuentra en la calle Trafalgar de Madrid. La visión que tuvo el doctor Casado en el momento de su creación era la de ofrecer, a diferencia de otras clínicas similares, tratamientos personalizados. Además, comprendió que si cada paciente tiene un cuadro particular de causas y consecuencias, las respuestas también debían ser particulares.

Este profesional de la salud médico-estética no acostumbra a delegar la atención de sus pacientes. Él personalmente se encarga de la evaluación inicial de cada persona, escucha sus inquietudes y les asesora para conseguir el mejor resultado posible. Junto al talento profesional, se añaden unas completas instalaciones y aparatología de última generación para asegurar procedimientos integrales.

Uno de los tratamientos más solicitados en medicina estética es el Full Face. El objetivo de esta técnica es la de devolver el volumen y el tono que la piel suele perder con el paso de los años. Específicamente, mejora los signos del cansancio, el aspecto triste, las expresiones de enfado, las manchas, la piel fotoenvejecida y la flacidez.

El paso a paso del tratamiento Full Face El tratamiento Full Face ha sido diseñado como un procedimiento que atiende varios frentes a la vez. Por esta razón, el paso inicial es el análisis, con el fin de determinar qué aspectos se deben corregir y las zonas que necesitan tratamiento en el rostro del paciente. El Dr. Casado aclara que no es un método genérico para todas las personas que lo deseen, por lo cual acceder a él requiere primero del diagnóstico médico. De esta manera, cada persona podrá recibir un asesoramiento individual para sentar las bases del tratamiento, aclarar hasta donde se puede llegar con el tratamiento con expectativas realistas y consensuar con el paciente el plan de tratamiento.

Si la evaluación inicial así lo determina, la primera zona a intervenir podrían ser los pómulos, que se tratarán con un tipo de productos denominados “fillers”, como por ejemplo, el ácido hialurónico, para posicionarlos en su lugar y devolverlos a su forma original.

Por otro lado, cada zona del rostro que presente pérdida de volumen se atenderá con técnicas y productos específicos para obtener los mejores resultados. Esto puede incluir el uso de materiales como la toxina botulínica (comúnmente conocida como bótox) y estimuladores de colágeno.

Asimismo, estos especialistas rejuvenecen los labios con tratamientos de aumento o perfilado. En este punto, la decisión se toma en función de la necesidad y lo que quiere el paciente. Como último paso, se tratan las arrugas y líneas de expresión para reducirlas al máximo. Según el director de Alluring Clinic, los resultados del Full Face de medicina estética serán visibles en apenas 10 días.



