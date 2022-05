Espai Nautic expone las funciones de un perito náutico de barcos Emprendedores de Hoy

jueves, 12 de mayo de 2022, 17:47 h (CET)

Existen empresas que se encargan de garantizar el desempeño óptimo durante la navegación de embarcaciones como yates, catamaranes y veleros. El mantenimiento y la revisión son determinantes para la operatividad de estos equipos, al permitir su perfecto funcionamiento y alargar su vida útil.

Espai Nautic cuenta con perito náutico de barcos que realiza inspecciones para conocer la situación de estos medios de transporte, antes de que se produzca la venta. El servicio abarca tanto a los barcos de su portafolio, como embarcaciones de terceros. Como resultado, ofrecen un informe donde plasman toda la información recabada con el uso de metodologías específicas y conocimiento del sector naval, de forma entendible incluso para personas que no sean expertas en la materia.

¿Qué inspecciones ofrece Espai Nautic? El peritaje naval requiere de personal especializado que emplee métodos específicos y tenga amplios conocimientos en el ramo, para así poder elaborar informes con la mayor objetividad y precisión posibles, que a su vez puedan ser comprensibles a cualquier persona involucrada en el proceso.

En Espai Nautic, las personas interesadas pueden solicitar desde peritajes y valoración precompra, hasta peritaje de daños, inspección a flote, en seco y pruebas de mar. En estas evaluaciones, están contenidas la elaboración de los informes respectivos, inspecciones internas, verificación y funcionamiento de equipos, evaluación de la estructura externa, condición de la patente, golpes, roces, grietas, ejes y timones, así como sistemas de gobierno, jarcia, velas y motor.

Después de poner en manos de Espai Nautic la revisión de una embarcación para una eventual compra y venta, no habrá razones distintas a las emitidas por ellos para decidir sobre la adquisición o no de la embarcación.

Asesoría de expertos para comprar un barco La compra de una embarcación no tiene por qué representar un dilema, si se cuenta con un servicio de peritaje que brinde profesionalidad, compromiso, experiencia, confianza y cercanía. Cuando existe el acompañamiento de un equipo de calidad en la realización de la revisión de una embarcación, navegar en ella deja de ser un riesgo, por posibles desperfectos ocultos que pudieran ser obviados.

La garantía que proporcionan los expertos de Espai Nautic dan seguridad para el disfrute del mar, gracias a la minuciosa revisión que realizan estos profesionales. Aunque se desconozca de la funcionalidad de un barco, la orientación de los expertos en peritaje es suficiente para poder determinar la conveniencia o no de adquirir la embarcación.



