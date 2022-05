Colgantes de amatista como amuleto de protección disponibles en Tierra de Gemas Emprendedores de Hoy

jueves, 12 de mayo de 2022

La amatista es un mineral caracterizado por su vistosidad, simbología, propiedades y utilidades. Es una variedad violeta del cuarzo con apariencia cristalina que no absorbe el espectro lumínico y que muestra variaciones de color debido a su exposición a temperaturas elevadas.

El uso de colgantes de amatista ha aumentado por lo atractivo de esta gema y sus múltiples beneficios. Esta piedra alude a la calma, la serenidad y la introspección, por ello Tierra de Gemas comercializa productos de este mineral a precios competitivos con envíos gratuitos a toda España sin un mínimo de pedido exigido.

¿Cuáles son las propiedades y los beneficios de la amatista? La amatista es utilizada desde épocas inmemoriales como recurso óptimo para afianzar la seguridad personal, la armonía familiar y el restablecimiento de las relaciones sociales. Es también una aliada contra el insomnio, el estrés y la ansiedad. Por su composición natural se le considera como un mineral eficaz para la reflexión, la meditación y para aumentar la capacidad de concentración. Por estos motivos, se ha vuelto tendencia en estudiantes que desean aprobar exámenes o mejorar su rendimiento académico.

La amatista se ha consolidado como un amuleto legendario que ahuyenta las malas energías y refuerza la identidad y el estilo de cada persona. Este mineral es también utilizado como método curativo, ya que se le asignan poderes para aliviar migrañas, dolores de cabeza, problemas de la piel e incluso, afecciones respiratorias.

La amatista está asociada directamente con ideales de divinidad, realeza, conocimiento y defensa. Esta piedra púrpura es empleada para regularizar procesos hormonales como los relacionados con la menstruación. También está ampliamente difundido su uso para erradicar dolores estomacales y reumáticos. Por otro lado, la amatista es utilizada en procesos de duelo, búsqueda de claridad mental y para elevar la autoestima.

¿Cómo usar la piedra amatista? Para beneficiarse de las propiedades de este mineral, los expertos recomiendan mantenerlo cerca del cuerpo y situarlo en zonas afectadas para evidenciar la mejoría. Para las migrañas, por ejemplo, se aconseja colocar dos cristales, uno bajo la nuca o cuello y otro en el centro de la cabeza, durante diez minutos. También se aconseja su uso en el hogar, sobre todo en zonas como el recibidor o los pasillos para armonizar los espacios.

En Tierra de Gemas, ofrecen colgantes de esta piedra con modelos de punta con bola de cuarzo, en bruto electrolítico, en forma de cruz, gota, corazón, péndulo, punta y rodado en plata de ley, entre otros. También disponen de collar amatista, colgante drusa de amatista natural y talismán amuleto de la suerte hecho con esta piedra.

La amatista no absorbe ningún tipo de mala energía, lo que indica que no requiere limpieza energética. Sin embargo, para quienes desean hacer este proceso, se recomienda hacerlo exponiendo el mineral a la luz de la luna toda una noche o ubicándolo en un envase de vidrio con sal marina de dos a tres horas.



