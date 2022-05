Gestiones 24 ayuda a obtener el certificado de empadronamiento fácilmente Emprendedores de Hoy

jueves, 12 de mayo de 2022, 16:53 h (CET)

El certificado de empadronamiento es un documento de suma importancia para los habitantes de un municipio.

Acredita a las personas como vecinos de la zona y suele ser un requisito indispensable para gestionar diferentes tipos de trámites legales.

Gestiones 24 pone a disposición de los ciudadanos diversos servicios para facilitar la gestión online de trámites, certificados y documentos de la administración pública, de forma sencilla y sin complicaciones. Para ello, el solicitante solo debe entrar en su sitio web, llenar un formulario, adjuntar los documentos indicados y en 24 horas recibirá el certificado requerido, sin tener que desplazarse del lugar donde se encuentre.

La importancia del certificado de empadronamiento La función principal del certificado de empadronamiento es dejar constancia legal de la inscripción de los habitantes en el registro que gestiona la administración pública. Todos los españoles y extranjeros que residan en un municipio deben contar obligatoriamente con este certificado, para así poder llevar un control de la población existente y que no haya disparidad entre todos los padrones municipales. Asimismo, el INE gestiona una base padronal que se actualiza mensualmente con las distintas variaciones enviadas por las oficinas municipales.

Por su parte, el certificado de empadronamiento permite tener un registro del domicilio y confirmar al habitante como vecino de un municipio. Entretanto, el ayuntamiento se encarga de mantener constantemente actualizados los datos y direcciones de las personas que conviven en el lugar.

Obtención del certificado de empadronamiento online y en 24 horas de la mano de Gestiones 24 La necesidad de tomar medidas de distanciamiento social, sumada a la transformación digital, ha conllevado que múltiples procesos se adapten a la vía online. Los documentos que se tramitan a través de la administración pública no son una excepción, por lo que Gestiones 24 se presenta como una solución para aquellas personas que no cuentan con el tiempo para gestionar sus documentos o que requieren de asesoría para obtenerlos de forma rápida y sencilla. En este sentido, es recomendable solicitar el certificado de empadronamiento si, por ejemplo, una persona ha cambiado de residencia recientemente o si nunca antes ha tramitado este documento, necesario para evitar posibles inconvenientes legales.

En Gestiones 24 es posible obtener el certificado de empadronamiento en tan solo 24 horas, así como aclarar todas las dudas que puedan surgir con relación a este documento. Las más comunes son conocer dónde fue la última vez que se gestionó, en qué ayuntamiento o municipio o cuáles son los requisitos que se deben cumplir.



