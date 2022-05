Carandre utiliza materiales responsables en las promociones Emprendedores de Hoy

jueves, 12 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

Algo que acompaña a la identificación y familiaridad con una marca, producto o empresa es un concepto editorial, imagen y estrategias que crean ese vínculo leal y cariñoso.

Por ese motivo, todas las empresas recurren a especialistas en diseño y fabricación para visibilizar su mercado. Antes de seleccionar esos aliados, es importante garantizar calidad, sostenibilidad y responsabilidad con el uso de los materiales.

Carandre es una reconocida empresa de diseño y producción de regalos personalizados e imagen corporativa, con más de 30 años de experiencia en el campo.

Ética ambiental en el diseño de regalos personalizados de promoción empresarial Carandre ha alcanzado renombre por ser una destacada creadora de todo tipo de producto físico y digital orientado al marketing corporativo. El catálogo de la empresa contempla múltiples accesorios de identificación personalizados. La dinámica consiste en la elaboración de artículos personales para el diario, como también para la oficina, depende del nicho y concepto de la marca. Los artículos se acompañan con la impresión de los logos y concepto corporativo del cliente. Botellas, mochilas, delantales, bolsas, cofres, cajones, tazas, termos, gorras, relojes, soportes, agendas, bolígrafos y toda clase de detalles curiosos, la empresa diseña hasta lo impensable.

La permanencia y solidez de la asociación se debe a la constante renovación de materiales con los que elabora sus productos. Es un referente importante de sostenibilidad, debido a que trabaja únicamente con materiales renovables. Los productos de promoción empresarial son hechos de materiales reutilizables, ya que la empresa descarta completamente la fabricación con materiales desechables y residuos innecesarios.

Una gran variedad de productos personalizados para merchandising corporativo La labor de la empresa está principalmente enfocada en la fabricación de detalles llamativos y especiales que las empresas utilizan para fidelizar nuevas audiencias. Se trata de una estrategia de marketing con la que ayudan a sus clientes a la expansión de su mercado. La creatividad del equipo no tiene límites, sin importar cuál sea el presente u objeto de comercialización, la empresa fabrica todo lo que se pueda ocurrir y solicitar. El catálogo reúne el diseño de más de 60.000 artículos para las mejores marcas.

Experiencia, sostenibilidad, calidad, renovación y los mejores sistemas de marcaje y rotulación para la impresión de logotipos y motivos, representan un servicio integral. Cabe resaltar que la empresa no concentra únicamente su política de responsabilidad ambiental en la fabricación de los productos, sino que desde hace varios años ha sometido su industria a una transformación en los sistemas de embalado para la reducción significativa de residuos no aprovechables.



