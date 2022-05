Inversiones seguras y rentables de la mano de Anytime Fitness Emprendedores de Hoy

jueves, 12 de mayo de 2022, 09:55 h (CET)

Actualmente, hay personas con ganas y capacidad de inversión que han decidido que ahora es su momento para poner en marcha un negocio propio. Para todos aquellos que quieren dar el paso, pero les frenan algunas dudas, Anytime Fitness explica de forma breve cómo identificar aquellas inversiones seguras y rentables por las que, en el contexto actual, merece la pena apostar.

La financiación como pilar Es relevante empezar por la cantidad de dinero que se necesita para echar a volar con un nuevo sueño. Una vez se sabe de dónde obtener la financiación o de cuánto dinero se dispone para emprender, se puede empezar a desgranar el abanico de opciones que se presentan para, de entre todas ellas, acceder a aquellas inversiones seguras y rentables.

Opciones que pueden tener un solo nicho de mercado o varios. El consejo de Anytime Fitness es centrar cuanto antes el tiro. Porque, de esta forma, se pueden comparar conceptos al estar operando en el mismo sector.

Escuchar al consumidor Algunas opciones reales para llevar a cabo inversiones seguras y rentables están vinculadas con el bienestar. Tras estos dos últimos y largos años de pandemia, esta opción ha adquirido mucha demanda por parte de consumidores de todos los gustos y todas las edades.

Si se buscan inversiones seguras y rentables, hay que barajar la idea, por tanto, de entrar en algún concepto de negocio que mejore la salud y la calidad de vida de las personas, como el de la estética, la belleza o el deporte. Sectores que pasan, desde hace años, por un momento dulce gracias a la concienciación de la sociedad sobre la importancia de llevar a cabo hábitos saludables y estar en buena forma, tanto física como mentalmente.

La franquicia como gancho Ahora bien, no hay que olvidarse de que poner en marcha un negocio propio en sectores donde la competencia es dura puede ser muy cuesta arriba. Por eso, es buena idea unirse a una marca franquiciadora que se dedique a uno de los sectores anteriormente citados. En este modelo de negocio, se pueden encontrar varias oportunidades de inversiones seguras y rentables.

Hay que considerar que las franquicias llevan años siendo un buen motor de la economía y, según las cifras de la Asociación Española de Franquiciadores, el número de establecimientos franquiciados en los últimos diez años ha aumentado hasta un 30 %. Una cifra nada desdeñable.

Comparar antes de elegir Para tener más opciones de acierto, una vez elegido el sector, hay que saber qué marcas franquiciadoras operan en él y comparar sus años de experiencia, los datos que faciliten desde la central, el feedback que den algunos de sus franquiciados, su apuesta diferencial, su respaldo económico, su alianza con la tecnología… Todo vale para determinar por qué hay inversiones seguras y rentables y otras que no lo son.

El consumidor pide experiencias nuevas y personalizadas, flexibilidad, privacidad, facilidades en cuanto al uso o disfrute de un servicio, tecnología que le haga la vida más fácil en cuanto al pago o a la reserva de una actividad. En el sector del fitness, Anytime Fitness cuenta con todos los atributos.

Las ventajas de Anytime Fitness Tras casi una década operando en España y con una experiencia internacional que le ha llevado a sumar cerca de 5.000 clubes abiertos en más de 30 países en los últimos veinte años, Anytime Fitness apuesta por gimnasios que abren los 365 días del año (y las 24 horas, allí donde la legislación se lo permite), aptos para todo tipo de personas, independientemente de su edad o condición física.

Con un modelo centrado en la personalización de los entrenamientos de todos sus socios, la cadena trabaja para que todos ellos alcancen sus objetivos con la ayuda y supervisión de sus entrenadores, con quienes pueden mantener un contacto directo en persona o de forma virtual, gracias a su tecnología puntera y a su potente app.

Privacidad y personalización Anytime Fitness puede postular a entrar en ese club de las inversiones seguras y rentables porque su negocio también cuida la privacidad de sus socios, no solo con el trato personalizado que les ofrece, sino con las duchas y vestuarios individuales que hay en todos sus clubes.

Todo ello contribuye a que Anytime Fitness tenga franquicias que pueden presumir de ser inversiones seguras y rentables para sus franquiciados, a quienes la central ofrece apoyo y formación en todo el ciclo de vida de su negocio y desde todas sus áreas: operaciones, expansión, marketing, comunicación, compliance…

Los interesados en iniciar una inversión segura y rentable pueden unirse a Anytime Fitness y lanzarse a perseguir su propio sueño: convertirse en un emprendedor de la mano de una de las 10 mejores franquicias globales, según la revista Entrepreneur, que en 2021 volvió a incluir a Anytime Fitness en su ranking.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Nuevo sistema de ventas con José Piquer, enseñar a vender y a tener una empresa en el mundo digital Inversiones seguras y rentables de la mano de Anytime Fitness Pintores en Barcelona con Ecocleans, servicios para pintar una vivienda o local con pinturas ecológicas de máxima calidad People Sapiens trabaja con marcas aliadas de ropa deportiva Inmohunter lanza 50 ofertas de empleo para seleccionar a más de 500 agentes inmobiliarios en España