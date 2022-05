People Sapiens trabaja con marcas aliadas de ropa deportiva Emprendedores de Hoy

Cuando se hace deporte, se debe utilizar ropa adecuada que proporcione confort y ayude a hacer mejor los movimientos. No es lo mismo usar unas mallas (culote) para hacer ciclismo que para pilates o yoga, puesto que cada disciplina conlleva sus propias exigencias.

La ropa deportiva ha evolucionado hasta llegar a la gran variedad de marcas que fabrican productos especializados para cada actividad física. Una de ellas es People Sapiens, que trabaja directamente con marcas aliadas y, en cuya web, se consiguen productos adecuados a cada una de las diferentes disciplinas deportivas.

Cada deporte exige una ropa exclusiva Hoy en día, hacer actividad física forma parte de la cotidianidad de muchas personas, ya sea de manera profesional o para mantener el cuerpo en movimiento. De esta manera, todo deportista conoce la importancia de contar con la ropa deportiva adecuada y duradera.

Inicialmente, el trekking es una práctica o entrenamiento al que se incorporan las personas que aman estar en contacto con la naturaleza y quieren llevar su resistencia al máximo. Lurbel es una marca que proporciona prendas adaptadas que se ajustan al cuerpo, para realizar este deporte en cada temporada del año. Las camisas y las mallas están especialmente diseñadas para correr y las medias y la mochila trail son muy utilizadas por todos los runners, así como también por las personas que practican trekking.

Quienes hacen actividad en interiores, como danza, pilates o yoga, requieren piezas particulares que se estiren con sus extremidades, sin presentar daños o desgastes a largo plazo. Para esto, Yokoy es otra marca aliada de People Sapiens que cuenta con una colección básica de leggings de diferentes medidas, camisetas y tops de materiales elásticos y duraderos, con un alto confort y tacto suave.

Mucho más que ropa deportiva Con la idea de suministrar todo lo necesario para los deportistas, los aliados de People Sapiens llegan al área del ciclismo con Lurbel Cycling. Actualmente, en España, la venta de bicicletas para competencia aumentó un 25 %, de las cuales un alto porcentaje son de montaña. Por esta razón, además de contar con la ropa deportiva, también se pueden encontrar en la web, los implementos necesarios para rodar largas distancias en ambientes hostiles. Entre los productos que destacan, las bolsas de hidratación son pequeñas y ajustables, así como los manguitos y chalecos.

En la misma página, se encuentra el apartado Grezzy+, con todos los productos necesarios para el mantenimiento de la bici. Finalmente, la alimentación y el cuidado de la piel, van de la mano con la correcta práctica de los deportes. De esta manera, Gold Nutrition cuenta con los suplementos necesarios para mantenerse en forma en todo momento.

Y como no, Muvu, que destaca por sus productos que mantienen la piel en su estado más óptimo. Gracias a la tecnología Regenectiv, es capaz de acelerar el proceso de recuperación de la piel, evitando así la aparición de ampollas y rozaduras. La marca Muvu tiene en el mercado una línea llamada “Cuidado del pie”, con unos calcetines indicados para su uso como prevención, en afecciones como las micosis de los pies, hiperhidrosis, hiperqueratosis y pequeñas lesiones de pie diabético. Su línea “Cuidado del cuerpo”, con un top dirigido a casos de edema de mama y dermatitis por radioterapia, así como otras dermatitis con irritación o infecciones por hongos. Muvu, en su búsqueda continua del bienestar dermatológico, nace para prevenir los problemas de la piel.



