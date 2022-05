Inmohunter lanza 50 ofertas de empleo para seleccionar a más de 500 agentes inmobiliarios en España Emprendedores de Hoy

En 2021 y lo que va de 2022, el crecimiento del mercado inmobiliario ha permitido que el sector encuentre una dinámica cada vez más cercana a la que experimentó durante el 2019. Este incremento paulatino de la demanda de viviendas, oficinas y locales necesitó que en las inmobiliarias hubiese una mayor inversión en la actualización de sus estrategias de comercialización, así como una inyección de capital para la contratación de personal de forma directa o indirecta, permitiendo incrementar la oferta de empleos de agentes inmobiliarios en un 500 %.

En vista de esta situación, la compañía Inmo Hunter abrió convocatoria en más de 50 procesos de selección para contratar aproximadamente 500 agentes inmobiliarios en España, para encargarse de comercializar bienes inmuebles en cualquier lugar del territorio ibérico.

Agentes inmobiliarios disponibles en diferentes lugares de España Inmo Hunter se encarga de conectar a agentes con algunas de las mejores inmobiliarias de Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Málaga, Gran Canaria, Murcia, Sevilla y Mallorca, las cuales se encuentran en búsqueda de talento comercial para poder articularse a las demandas del mercado de cada una de las regiones en las que operan.

El candidato solamente debe postularse a través de un formulario sencillo que se encuentra en la página web de Inmo Hunter. Su equipo se encargará de verificar la experiencia comercial del postulante y luego realizará una entrevista telefónica, que se programa en un plazo no superior a 24 horas de enviar la solicitud de trabajo en la página web. Si se supera este filtro, Inmo Hunter conecta al candidato con una inmobiliaria de su zona, que capacitará al agente en las particularidades de su mercado, para comenzar a contactar clientes e iniciar sus labores.

Perfiles que se ajustan a la experiencia de los postulantes Inmo Hunter contempla tres tipos de perfiles para formalizar la postulación de cualquier candidato. Estos perfiles se clasifican en virtud de la experiencia comercial del candidato, quien puede ser ubicado en el Plan Impulsa, el Plan Avanza o el Plan Team Leader.

El Plan Impulsa está diseñado para emprendedores que aún no son agentes inmobiliarios, pero que cuentan con experiencia en el sector, el Plan Avanza se concentra en agentes inmobiliarios que desean un cambio en su carrera para aumentar sus captaciones y el Plan Team Leader que está hecho para agentes que ya gestionan un equipo de personas y requieren optimizar sus recursos como grupo. Los 3 programas han logrado, con el paso de los meses, contar con muy buenas opiniones tanto de agencias inmobiliarias que se olvidan de todo el proceso como de candidatos que logran encontrar la agencia inmobiliaria ideal para desarrollar su carrera en función a su perfil.

Con este programa de empleo, Inmo Hunter espera conectar agentes e inmobiliarias, con el objetivo de suplir una oferta de empleos creciente en un mercado que se encuentra pasando por un momento de auge, después de la crisis de 2020. Inmo Hunter espera que los agentes inmobiliarios encuentren una alternativa de trabajo que les permita crecer profesionalmente y mejorar su calidad de vida, en un sector que cada día crece más.



