Gisela Ruiz, la actriz de 'Lamento' debuta en los premios platino del cine iberoamericano 2022

'Lamento', el corto de Rubén Sánchez que denuncia el acoso y la violencia machista ya ha sido seleccionado para los premios nacionales en la semana del cine de Medina del campo, entre más de 2700 proyectos y en la premier internacional del festival de Busan en Corea del sur que califica a los Oscar, con el mérito de ser el único proyecto Español Lamento es una película de corta duración que denuncia el acoso y la violencia machista en un plano secuencial de 12 minutos en la que las acciones ocurren sin ninguna clase de corte. Gisela Ruiz es intérprete del corto de Lamento junto a grandes actores consolidados como Antonia San Juan, Aitor Luna y la protagonista Sara Jimenez, dirigido y guionizado por Rubén Sánchez, producido por Smile Films y distribuida por Distribution With Glasses, los cuales fueron ganadores del Goya 2021 a mejor corto documental. Ya han sido seleccionados para los premios nacionales en la semana del cine de Medina del campo, entre más de 2700 proyectos y en la premier internacional del festival de Busan en Corea del sur que califica a los Oscar, con el mérito de ser el único proyecto Español. Actualmente sigue siendo nominado a festivales de alto nivel que califican para los Goya y los Oscar.

El film comienza con la banda sonora de Fiebre de Bad Gyal en un parking industrial de camiones donde grupos de gente se aglomeran con sus coches para crear el ambiente de una fiesta clandestina en la oscuridad de la noche. La estética visual se compone de la paleta de colores de morados, azules, verdosos y rosados, para potencial la estética festiva, cuando se va adentrando en los momentos de tensión se trabaja con colores más quemados mediante una luz que atraviesa entre los camiones del parking, lo cual hace que el espectador se sumerja en la crudeza de la realidad, mientras el personaje se aleja de la fiesta se adentra en el silencio perturbador de una noche catastrófica. Era necesario un plano secuencia para reflejar como en un periodo corto de tiempo se va transformando en entorno de la protagonista, a cada metro que recorre se enfrenta a unos sucesos de acoso, violencia machista y abuso sexual mientras intenta alejarse para habla con su hermana menor por teléfono, quien se encuentra atrapada en una situación parecida en lugares distintos. Es un corto duro e impactante que mantiene al espectador en tensión y angustiado desde el principio. Es una pieza de denuncia social que refleja el miedo y la realidad que sufren las mujeres y la impotencia de las víctimas en la soledad de la noche.

La violencia de género ha sido uno de los principales problemas en España actualmente con unas cifras vergonzosas: Según el último balance del ministerio de la presidencia en relación con las cortes e igualdad, las víctimas mortales a causa de la violencia de género en lo que llevamos de 2022 asciende a 16, de ellas 9 no habían presentado denuncia, junto a 42.035 denuncias interpuestas en el cuarto trimestre de 2021. Las sentencias condenatorias por violencia de género así como las denuncias relacionadas con esta causa han aumentado en el último año, según se desprende de la estadística del año 2018 que hizo pública el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, en el Día de la Mujer. Por otro lado la Fiscalía General del Estado (FGE) ha destacado el incremento de los delitos contra la libertad sexual durante los últimos años, durante 2019 se detectó un máximo de 21.334 víctimas.

Lamento es una pieza de denuncia social contra el machismo, la entrevistada ha dado su opinión sobre los datos de la violencia machista del último año, se siente impactada al ver las cifras. "Los hombres son víctimas de la masculinidad tóxica que ve al género femenino como débil. Se han normalizado tanto en la pantalla, como en el porno un rol de género que hemos aceptado socialmente, se nos ha educado a las mujeres desde el miedo a que seamos víctimas de agresión machista y no hemos mentalizado a los hombres para que no sean nuestros agresores, nos educan desde un estereotipo equivocado. Gisela nos relata que cuando iba al colegio tenían que llevar las chicas la falda a unos centímetros de largura con el objetivo de no provocar y despistar a los chicos, como si unos centímetros más o menos nos definieron como personas, un sinónimo de hipersexualización en la educación que muestra a los hombres como animales instintivos y a las mujeres como objeto prohibido y obsceno, después tenía que ponerse pantalón debajo de la falda por que se sentía incomoda sabiendo que podía levantarle la falda".

Durante el film de Lamento se muestran muchas escenas de acoso sexual en un ambiente de fiesta en las que Gisela Ruiz se ha visto reflejada como alguna espectadora, ella se ha tomado la valentía de narrar algunos momentos traumáticos "como que una banda de tíos la siguiera a casa, ir por la calle y que le intentaran grabar por debajo de la falda mientras andaba, además ella afirma tener una copia de la denuncia de la cual la policía no fue capaz de hacer nada. Gisela nos cuenta que le encanta hacer deporte al aire libre, pero que incluso también por el día se ha visto en situaciones injustas e innecesarias, en semana santa por Valencia, su ciudad natal, salió a hacer footing por el río Turia y una manada de tíos en Cabify pararon, bajaron la ventanilla y la agredieron verbalmente. Ella nos envía un mensaje esperanzador a todas garantizando que ella visualiza esta clase de situaciones sobre todo en sus redes sociales, todas tenemos el derecho de que no nos hipersexualicen".

Gisela cuenta lo duro que ha sido grabar algunas de las escenas del corto, declara que a pesar "de no ser la protagonista, su personaje también se enfrenta al peligro de la noche con una mirada más inocente, como si no fuera consciente de lo que podría pasarle, una situación en la que nos hemos sentido todas cuando hemos empezado a salir, es cierto que al final la experiencia hace al maestro. Ella se siente agradecida con el equipo técnico y el reparto, ya que era muy complicado hacer un plano secuencia tan larga, todos eran una cadena y tenían que hacerlo perfecto a la primera, ella nos confirma que los resultados han sido y siguen siendo muy gratificantes para todos".

La actriz emergente Valenciana de 22 años, desde que tenía 15 años quería ser actriz. Le encantan los musicales y el teatro, le creó la necesidad de cantar para poder expresar lo que siente. Durante el instituto se apuntó a clases de teatro y canto, durante esas clases descubrió que la gustaba la interpretación puramente textual, su siguiente paso fue matricularse en la escuela del actor de Valencia, cuando se graduó se vio afectada por la parálisis de la pandemia, en la que tuvo que retrasar sus planes de mudarse a Madrid para impulsar su carrera, fue entonces cuando grabó el corto de Lamento que le dio la posibilidad de caminar por la alfombra de los Premios Platino 2022 del cine Iberoamericano cumpliendo uno de sus sueños. Asesorada por la estilista Vera Ibaza, lucía un dos piezas del diseñador emergente Nando Boneity en neopreno blanco, el look está compuesto por una falda de tubo, de talle bajo, acabado en V y un cuerpo de manga larga, con hombreras y sujetador de strass plateado. Omar Ayyashi ganador de los premios de fotografía profesional LUX 2021 en la categoría de reportaje documental, ha fotografiado a actrices como Ester Expósito para la Vanguardia o Mina El Hammani para los Goya (ambas actrices de la serie Elite de Netflix) y a Gisela Ruiz para la pre gala de esa noche especial de los platino.

Créditos de las fotos: Fotografía Omar Ayyashi @omarayyashi, Actriz Gisela Ruiz @giselaruizactriz, Estilista y Jefa de prensa Vera Ibaza @veraibaza y diseñador Fernando Carbonell @Nandoboneity

Instagrams: Corto Lamento @lamento_film, Director @ruben_sanchez.m, productora @smilefilms.tv, Gisela Ruiz @giselaruizactriz, Fotografía @omarayyashi, Estilista y jefa de prensa @veraibaza, Diseñador @nandoboneity