Top Courier explica algunos consejos para enviar mercancías

jueves, 12 de mayo de 2022, 16:29 h (CET) Aspectos como conocer el peso de la mercancía, recepción, seguimientos o embalajes se deben tener en cuenta al realizar envíos La empresa de transporte madrileña Top Courier, especialista del sector, expone algunos consejos para enviar mercancías que resultan muy útiles a la hora de contratar estos servicios.

La importancia de dar el peso exacto y dimensiones de la mercancía

Dar el peso y las dimensiones es muy importante para que la mercancía se recoja y llegue a destino en el plazo indicado. Disponer de esta información es vital para saber qué vehículo se tiene que enviar para realizar el transporte, y también es importante, si la mercancía es pesada o voluminosa, saber si se cuenta con medios de carga y descarga. En Top Courier realizan minuciosos seguimientos de toda la mercancía que transporta. Si la mercancía no se ajusta al peso y dimensiones facilitadas en la contratación del transporte, ésta quedará paralizada hasta que se regule esta situación, lo que provocará un inevitable retraso en el servicio.

Facilitar el transporte

Tener conectado el teléfono facilitado en la solicitud, estar pendiente del timbre, entregar la mercancía correctamente embalada, etiquetar la mercancía correctamente con datos de remitente y destinatario a ambos lados y números de teléfono en lugar visible. Estas son algunas acciones que se pueden realizar para facilitar el servicio de transporte de mercancías.

Hacer el seguimiento del envío

Saber dónde está el paquete en cada momento ofrece seguridad y tranquilidad a los clientes. El seguimiento del envío de Top Courier se puede hacer a través del área de clientes de su página web www.topcourier.es en el apartado Seguimiento de envíos. Desde esta sección se puede acceder a las zonas de seguimiento online de los servicios siguiendo las instrucciones que se indican en dicha sección.

Solicitar una recogida o entrega a una hora determinada

Normalmente se puede sugerir en qué horario va mejor realizar la recogida o entrega del envío, pero no se puede garantizar que se cumplan debido a que existen muchos factores externos. Para el servicio inmediato o transporte dedicado no es así, ya que con la contratación de estos servicios se puede marcar el horario de recogida y entrega siempre que esté dentro del horario de la empresa.

Como se debe embalar la mercancía

Lo ideal es una caja nueva de doble cartonaje, evitando reutilizar cajas, ya que el cartón queda debilitado. Si no queda otra opción, se debe eliminar cualquier rastro o etiqueta con el fin de evitar confusiones. En cuanto al tamaño de la caja, este debe ser el apropiado, si es grande se aplastará y si es pequeño podría reventar. Se debe proteger el interior con periódico o plástico burbuja, tratar de que el contenido no toque las paredes de la caja. Precintar bien la caja de manera consciente ya que además de precintar, este también sirve para proteger la mercancía. Si la mercancía es frágil, está bien que se advierta.

Desde Top Courier se aconseja seguir estas indicaciones para tener el mejor servicio de transporte de mercancías.

