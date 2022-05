La Red Innicia reconoce con sus "Premios Impacto ESG" el impulso positivo de empresas e instituciones a la sociedad Comunicae

jueves, 12 de mayo de 2022, 16:06 h (CET) El Grupo MásMóvil, la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, Fundación La Caixa o Espejo Público, entre los premiados. La Red Innicia agrupa a más de 30 entidades sin ánimo de lucro que apoyan a colectivos muy diversos (comunidad LGTBI, personas mayores, personas de etnia gitana, personas con discapacidad intelectual, jóvenes, madres solteras en riesgo de exclusión social…) y trabajan de forma colaborativa a través de proyectos innovadores al servicio de las personas La Red Innicia, formada por 30 organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan en proyectos colaborativos innovadores, celebrará en unos días, la I Edición de sus “Premios Impacto ESG”. Estos galardones, reconocerán a instituciones públicas y privadas que han contribuido a construir un mundo más justo y solidario, teniendo siempre como objetivo prioritario las personas, la innovación y el respeto por el planeta.

Los premios se concederán atendiendo a cinco categorías: Impacto Social, Impacto Sostenibilidad Económica, Impacto Sostenibilidad Social, Impacto Sostenibilidad Ambiental e Impacto de la Gobernanza. El acto de entrega de los galardones tendrá lugar el 11 de mayo a las 19:00 h en el Centro Cultural Casa de Vacas del Retiro (Paseo de Colombia 1. 28009. Madrid).

En la categoría IMPACTO SOCIAL, se reconocerá al Grupo MÁSMÓVIL por haber puesto en marcha una bonificación social para las personas más vulnerables, creando una alianza pionera entre un operador de telefonía y entidades del Tercer Sector para ayudar a quien realmente lo necesita.

El premio IMPACTO DE LA GOBERNANZA, será entregado a la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, por haber dado voz a las entidades del Tercer Sector, a través de acciones concretas como la Mesa de Diálogo Civil o el impulso del portal de transparencia; lo que ha servido para mejorar las políticas públicas sociales de la región y conseguir un mayor impacto social.

En la categoría de IMPACTO DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA, se reconocerá a Fundación la Caixa por su apoyo continuo al Tercer Sector financiando proyectos sociales que tienen como finalidad conseguir un impacto social y una sostenibilidad económica.

El premio al IMPACTO DE SOSTENIBILIDAD SOCIAL, se entregará al programa Espejo Público de Antena 3 y a Susanna Griso por el alto interés social de los temas que trata, así como por el fomento de la participación ciudadana que ha permitido dar voz a los colectivos minoritarios y más necesitados. En el lugar de Susana recogió el premio Gonzalo Bans, director y presentador del programa de televisión Espejo Público

En la categoría de IMPACTO DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL, se reconocerá el trabajo que desarrolla el movimiento Scout desde 1975, centrado en la educación a menores y jóvenes en temas tan vitales como el respeto al medio ambiente y la sostenibilidad del Planeta.

Durante el acto de entrega de los premios se reconocerá también a empresas y entidades que ayudaron durante la pandemia de COVID-19 a mejorar las condiciones de vida de más de 14.500 personas vulnerables, repartiendo más de 15.000 menús, ofreciendo cursos de formación a más de 3.200 personas, y haciendo accesibles servicios de internet y telefonía móvil a más de 250 personas.

La Red Innicia: Trabajo colaborativo e innovación al servicio de las personas

La Red Innicia, surge durante la pandemia de COVID 19, ante las carencias que presentaban diferentes colectivos vulnerables. Con España al completo confinada, existían multitud de personas que no tenían cubiertas sus necesidades más básicas. “Comenzamos a trabajar en equipos colaborativos- nos cuenta Myriam Pérez Andrada, Presidenta de la Red Innicia- las personas gitanas repartían comida con sus coches a personas trans, ellos a su vez ayudaban a los mayores, los jóvenes de los Scout echaban una mano a la población migrante y gitana-romaní… y así íbamos tejiendo una espiral de solidaridad que sigue hasta hoy en día. Ese ha sido y es el principal valor de esta Red: Anteponer siempre a las personas y sus necesidades por encima de cualquier otro condicionante”.

La Red Innicia comienza siendo una iniciativa de 10 entidades que trabajaban con colectivos muy diversos: comunidad LGTBI, personas mayores, personas de etnia gitana, personas con discapacidad intelectual, jóvenes, madres solteras en riesgo de exclusión social…Hoy en día, tras dos años de intenso trabajo, agrupa a más de 30 entidades sin ánimo de lucro. Su mayor logro es trabajar a través de proyectos colaborativos resolviendo problemas concretos a través de soluciones innovadoras. Esto hace de la Red Innicia un proyecto único dentro del Tercer Sector.

Conocer a algunos de los protagonistas de la Red Innicia

Iris es una mujer trans que sufrió durante años rechazo y violencia intrafamiliar. Tras una dura etapa, decidió al cumplir la mayoría de edad, salir del ámbito familiar y comenzar una nueva vida. Tras una difícil etapa inicial en la que no encontró trabajo ni apoyo en la comunidad, encontró su lugar en la Asociación Transexualia, una entidad perteneciente a la Red, desde allí apoya a otras entidades a mejorar sus sistemas informáticos. Hoy en día Iris es una mujer feliz, se siente útil, querida y lo más importante, aceptada.

Gracias a la Red Innicia y a sus entidades, muchas otras personas como Iris, han encontrado una oportunidad para trabajar, para alimentar a sus familias, o simplemente, para ser escuchados.

