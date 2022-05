Una mayor concienciación por ser sostenible sitúa al sector privado en el centro del cambio Comunicae

jueves, 12 de mayo de 2022, 16:17 h (CET) Trescom, agencia de comunicación y marketing digital, acogió esta semana en The Place, el espacio de innovación de The Valley, una mesa redonda para debatir sobre la sostenibilidad empresarial en España y sus retos para la próxima década. Enfocarse en el ámbito social, contar con los más jóvenes y alinear la estrategia de comunicación y sostenibilidad, son algunas de las claves que se deben tener en cuenta cuando se diseña la política de sostenibilidad de una compañía Cada vez son más las empresas que creen en la sostenibilidad como parte integrada del negocio. Así, las empresas han adquirido un rol activo, situándose en el centro del cambio, cuya contribución es clave a la hora de dar respuesta a una demanda y gestión más responsable.

En este sentido, motivados por una concienciación sostenible cada vez más presente, Trescom y The Valley reunieron esta semana a voces relevantes del mercado español con el objetivo de fomentar la sostenibilidad empresarial. Cristina Sánchez, directora ejecutiva de Pacto Mundial de Naciones Unidas España; Yolanda Erburu, Chief Sustainability & Corporate Affairs Officer de Sanitas; Ángeles García Molero, directora de marketing y comunicación de Capgemini España; María Casares, directora de sostenibilidad de EDP y Raquel Azcárraga, directora de sostenibilidad de Bankinter, participaron en un debate por el futuro.

“Para conseguir un legado más sostenible hay que ser miembros activos del cambio y la comunicación puede ayudar a transmitir y amplificar el mensaje, así como consolidar la estrategia desde dentro hacia fuera de la compañía”, decía Isabel Lozano, fundadora de Trescom. Por su parte, Cristina Sánchez, directora ejecutiva de Pacto Mundial de Naciones Unidas España aseguraba que “ocho de cada diez consumidores están dispuestos a pagar más por productos sostenibles, lo que supone una gran oportunidad de negocio, por lo que el objetivo de las empresas es convertir sus estrategias de sostenibilidad en acciones que tengan un impacto en la sociedad”.

Aunque el 97% de las empresas del Ibex 35 ya tiene un compromiso con la Agenda 2030, este cambio todavía no se ha realizado a la velocidad que demanda la sociedad. El reto para muchas empresas es pasar del compromiso a la acción. ¿Cuáles son las claves para impulsar un plan de sostenibilidad?

Enfocarse no solo en el área medioambiental sino también en la parte social. Organizar bien la compañía y comprometerse para avanzar todos a la vez, tanto a nivel interno como con clientes y socios es necesario para avanzar en términos de sostenibilidad y sirve para luchar contra la desigualdad al tratar, por ejemplo, aspectos como la brecha salarial y los techos de cristal.

Organizar bien la compañía y comprometerse para avanzar todos a la vez, tanto a nivel interno como con clientes y socios es necesario para avanzar en términos de sostenibilidad y sirve para luchar contra la desigualdad al tratar, por ejemplo, aspectos como la brecha salarial y los techos de cristal. Las estrategias de sostenibilidad y de comunicación deben ir de la mano. El marketing y la comunicación es clave y posiciona a la compañía en unos valores mientras muestra su compromiso con la sociedad y su entorno y crea sensibilización. Una adecuada estrategia de sostenibilidad puede ser la mejor estrategia de posicionamiento de una marca en un mercado que cada vez más demanda una gestión responsable.

El marketing y la comunicación es clave y posiciona a la compañía en unos valores mientras muestra su compromiso con la sociedad y su entorno y crea sensibilización. Una adecuada estrategia de sostenibilidad puede ser la mejor estrategia de posicionamiento de una marca en un mercado que cada vez más demanda una gestión responsable. Talento joven como palanca de cambio Los jóvenes incorporan los criterios de sostenibilidad a la hora tanto de consumir como de elegir su futuro profesional y buscan coherencia entre los valores que las empresas dicen tener con las acciones que llevan a cabo. El compromiso con la sostenibilidad es uno de los más valorados por el talento joven que no quiere trabajar en empresas que no sean sostenibles.

Los jóvenes incorporan los criterios de sostenibilidad a la hora tanto de consumir como de elegir su futuro profesional y buscan coherencia entre los valores que las empresas dicen tener con las acciones que llevan a cabo. El compromiso con la sostenibilidad es uno de los más valorados por el talento joven que no quiere trabajar en empresas que no sean sostenibles. Utilizar la tecnología para conseguir procesos más sostenibles. El uso de la tecnología y la transformación digital permite optimizar los procesos de producción y mejorar la eficiencia de los recursos utilizados, por lo que se convierte en un aliado imprescindible para cumplir los objetivos de sostenibilidad.

