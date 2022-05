EL CAMINO A VELA se prepara para una edición especial en año Xacobeo Comunicae

jueves, 12 de mayo de 2022, 16:22 h (CET) La VII Travesía, la peregrinación por mar más fiel al camino primigenio, recupera la salida internacional desde Francia y partirá desde el Puerto de La Rochelle el próximo 24 de junio, llegando a Santiago el 14 de julio. Durante este año Xacobeo se espera una gran actividad náutica durante las semanas previas a la celebración de Santiago, concentrando gran cantidad de peregrinos por mar “Estamos muy ilusionados por volver a La Rochelle como puerto de salida, no sólo por razones obvias de vecindad y amistad, sino porque es sinónimo de reencuentro y de que la normalidad ha vuelto a nuestras vidas. Es un momento muy especial y muchos navegantes franceses se van a unir a la flota. Ya podemos avanzar que aproximadamente el 50% de las embarcaciones de peregrinos son de nuestro país vecino. Existe una atracción importante hacia nuestras costas por parte de estos turistas náuticos que esperamos satisfacer plenamente con el programa de actividades y destinos previstos” destaca Patricia Alcubilla, coordinadora de la Travesía.

Desde el Puerto de la Rochelle hasta Santiago, “El Camino a vela” emprenderá su séptima travesía por mar el próximo 24 de junio en la que se espera sea la edición con mayor concurrencia de peregrinos náuticos al ampliar su singladura con cinco etapas más de navegación que en anteriores ediciones, para concluir el 14 de julio.

La travesía 2022 es una edición especial dedicada a la conmemoración del V Centenario de la primera circunnavegación a la tierra, gesta liderada por los navegantes Magallanes y Elcano y que culminó en 1522 tras el regreso a España del navegante vasco. Precisamente por esta vinculación, Getaria y Bermeo serán puertos de recalada, localidades donde nacieron Elcano y su contramaestre Acurio, respectivamente.

La Rochelle, protagonista de la salida de la VII Travesía

La última edición en la que la Travesía partió del puerto de la Bretaña francesa fue en 2019, antes de la pandemia, donde se contó con varias embarcaciones de navegantes franceses que realizaron varias etapas de navegación junto al resto de la flota. Este año, tras la pandemia, se recupera la salida internacional desde donde partirá la flota en su primera etapa hacia la localidad de Hondarribia. La Travesía completa comprende este año 16 etapas de navegación a vela.

“El Camino a vela”, la experiencia más fiel al Camino original

“El Camino a vela” nació hace siete años con el objetivo de recuperar la navegación a vela como una de las formas oficiales de peregrinar a Compostela, siguiendo la tradición de los primitivos peregrinos que lo hicieron por mar navegando por las costas del norte de España. Esta experiencia turística de navegación es hoy un referente entre las numerosas opciones de hacer el Camino de Santiago, una opción de turismo sostenible que esta iniciativa ha contribuido a impulsar en el norte de España. Se encuentra incorporado en la Credencial Oficial de la Oficina del Peregrino y es la Travesía más fiel al Camino primigenio en sus etapas finales que discurren por el entorno de la Ría de Arousa, recorriendo el mismo trayecto que siguieron los restos del Apóstol según la tradición, transportados por los discípulos Teodoro y Atanasio, hasta Santiago en una “barca da pedra”.

“El Camino a vela” puede realizarlo toda persona de cualquier edad y condición que quiera cumplir el sueño de hacer el Camino de Santiago de forma diferente, que sea amante de la navegación a vela y quiera aunar esta ilusión con una propuesta de turismo sostenible, que incluya además actividades culturales y sociales”, explica Patricia Alcubilla, coordinadora de la Travesía. Los peregrinos por mar pueden realizar la travesía con su propio barco. Quienes no dispongan de barco, tienen la opción de integrarse en alguno de los barcos que conforman la flota y que necesite tripulación para hacer el camino compartiendo los gastos y esfuerzos del peregrinaje.

Pleno de peregrinaciones marítimas a Santiago en año santo

Este año será el año santo más azul de la historia, ya que diferentes peregrinaciones náuticas van a tener lugar y con las que se colabora desde “El Camino a vela”. En concreto, la Fundación Traslatio organiza la Iacobus Maris 2022, rememorando el recorrido marítimo que hicieron los restos del Apóstol desde Jaffa, Israel, con etapas desde Génova, Valencia, Oporto y Vigo entre el 23 de junio y el 22 de julio. A su llegada a las aguas gallegas, se espera que algunas de las embarcaciones peregrinas que hayan realizado la travesía desde La Rochelle se unan a esta expedición de grandes barcos para que el mar de Vigo sea una fiesta del mar y del espíritu de las grandes peregrinaciones marítimas. Como apunta Celso González, director de la Fundación Traslatio “es una oportunidad para vivir un Camino de Santiago diferente por ser por mar, viviendo una experiencia inolvidable. También por la ruta y las ciudades que se visitan, por los compañeros de viaje y por las actividades que se desarrollarán a bordo de los barcos”

También se colabora con la ruta marítima del Cabaleiro das Cunchas, que rememora la leyenda de un noble medieval muerto por una lanza a las orillas de Bouzas y devuelto a la vida con el paso del cuerpo del Apóstol, saliendo de la mar a lomos de su caballo recubierto de conchas, atribuyéndose el milagro al Apóstol Santiago. Desde el año 2010, la Asociación de Amigos de la Ruta Marítima promueve la iniciativa, uniendo Portugal con Galicia.

Acerca de la organización

NorthMarinas, entidad organizadora del “Camino a vela”, está integrada en la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN), la patronal náutica en España. Junto al IME (Instituto Marítimo Español), apoyan institucionalmente esta experiencia de turismo náutico sostenible.

Cuenta con el patrocinio de Repsol, Quironsalud, y Enterprise; y con el apoyo institucional de otros organismos como Turespaña, Puertos del Estado, EKP (Puertos de Euskadi), Xunta de Galicia y Portos de Galicia, así como los Ayuntamientos de las diferentes localidades por las que discurre: Hondarribia, Getaria, Bermeo, Santurce, Laredo, Santander, Gijón, Ribadeo, Cedeira, Sada, A Coruña, Muxía, Muros, A Pobra do Caramiñal y Vilagarcía de Arousa.

