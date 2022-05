Adpone presenta Unblockia, la nueva solución para monetizar tráfico de bloqueadores de anuncios Comunicae

jueves, 12 de mayo de 2022, 16:02 h (CET) La adtech publicitaria incorpora Unblockia a su grupo empresarial, una nueva compañía dedicada exclusivamente a mejorar el rendimiento de las campañas gracias a su tecnología capaz de recuperar la monetización perdida a causa de los bloqueadores de anuncios Adpone presenta Unblockia, la nueva compañía tecnológica que permite a los editores monetizar el 100% de su tráfico web. Mientras continúa ofreciendo soluciones innovadoras de monetización de inventario publicitario a cientos de publishers y grupos de medios a nivel global, la adtech de mayor crecimiento en España incorpora a su grupo empresarial la solución más efectiva para que los editores puedan recuperar la monetización perdida por el uso de extensiones de bloqueadores de anuncios. La incorporación de esta nueva compañía permite a Adpone ofrecer un servicio más completo, fiable y eficiente.

Ad Block y Ad block Plus son las extensiones de navegador de código abierto para filtrar contenido y bloquear anuncios más utilizadas mundialmente.

A finales del 2020, el uso de bloqueadores de anuncios aumentó un 18% y se espera que esta tendencia continúe en ascenso. En España, se estima que el uso de bloqueadores de anuncios ronde el 30%.

Actualmente la nueva solución que ofrece Unblockia es utilizada por cientos de publishers alrededor del mundo. Y es que el fuerte crecimiento del uso de bloqueadores de anuncios en los últimos años ha representado un gran reto para los publishers, obligándolos a moverse a otros modelos de monetización deficientes que en muchos casos tienen un impacto negativo en la experiencia de usuario. Algunos pocos han optado por soluciones anti-adblocking que inyectan anuncios previamente bloqueados. Pero lo cierto es que esto obliga al usuario a ver el anuncio a pesar de haber declarado su preferencia, descargando un adblocker. Otros, han optado por implementar muros de pago u ofrecer contenido premium; llevando finalmente a los usuarios a consumir contenido en otras plataformas.

“Los usuarios son cada vez más exigentes, y Unblockia viene a dar respuesta a esta nueva búsqueda de equilibrio entre las tres partes del ecosistema digital; usuarios, publishers y anunciantes. Buscamos que la experiencia online sea la mejor posible para los usuarios, y a la vez rentable para publishers y anunciantes. Esto es posible dado a que trabajamos solamente con anuncios ligeros y no intrusivos, aceptados por la comunidad de Acceptable Ads”, declara Tijana Vankovska, CEO de Unblockia.

Acceptable Ads es la comunidad creada por los usuarios de bloqueadores de anuncios que desarrolló un estándar del tipo de anuncios que son aceptables por estos usuarios.

En diversas encuestas, estos han declarado que el motivo principal para descargar un bloqueador de anuncios es proteger su privacidad. Sin embargo, comprenden la necesidad de la publicidad para los medios de comunicación. Hasta tal punto que, un 74% de ellos, han declarado a favor de recibir publicidad que respete sus preferencias.

La proporción de usuarios de Acceptable Ads es de alrededor del 10% en España y se espera que continúe en aumento. Los estudios también revelan que los usuarios de Adblock tienen un doble de probabilidades de aceptar anuncios ligeros y no intrusivos en lugar de interactuar con los muros de adblock o pagar por el contenido.



El ecosistema de anuncios aceptables permite a los editores involucrar a sus usuarios de adblock con publicidad ligera y consentida. El rápido crecimiento del ecosistema y las altas tasas de aceptación hacen que la recuperación de anuncios a través de los anuncios aceptables sea la técnica más efectiva y respetuosa para monetizar el inventario bloqueado por anuncios.

En definitiva, la solución que ofrece Unblockia representa una contribución innovadora y positiva para la industria de adtech.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Falsos mitos de la telemedicina según Cigna Top Courier explica algunos consejos para enviar mercancías EL CAMINO A VELA se prepara para una edición especial en año Xacobeo Una mayor concienciación por ser sostenible sitúa al sector privado en el centro del cambio Gi Group Holding afianza su apuesta por el mercado latam con la adquisición de dos importantes empresas