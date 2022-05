La importancia de adquirir un cachorro sano en un lugar de confianza y con años de experiencia como Tienda Cachorro Emprendedores de Hoy

miércoles, 11 de mayo de 2022, 17:29 h (CET)

La compañía ideal para un hogar, para muchos, son los cachorros.

No obstante, a la hora de incorporar ese nuevo miembro a la familia, se debe hacer de la forma correcta, siguiendo el proceso adecuado para asegurar el bienestar del animal. Una forma de hacerlo es a través de Tienda Cachorro, la empresa dedicada al mundo de las mascotas que se encarga de proteger y cuidar a todos los animales con las máximas garantías clínicas, higiénicas y sanitarias. Esta tienda de animales en Madrid es reconocida por ser especialista en animales de raza pura, revisados constantemente por veterinarios experimentados en el cuidado y crianza de los animales.

Tienda Cachorro garantiza el bienestar de los animales Sumar un cachorro a la familia requiere la asesoría de personal especializado en la crianza y cuidado de animales que aseguren su bienestar. En Tienda Cachorro, cada animal cuenta con su respectivo certificado de salud, la documentación en regla y las vacunas administradas correctamente. En la misma línea, todos los cachorros son entregados mínimo con 2 meses y medio de edad, cuando ya son animales independientes de la madre y pueden comer solos. Asimismo, cada cachorro es criado en un ambiente familiar y, para ello, el personal de trabajo es seleccionado con base en sus cualidades para cuidar a los animales.

Saber reconocer los lugares no autorizados Uno de los mayores problemas que existe en la sociedad es la presencia de establecimientos no autorizados para ofrecer un cachorro o mascota de cualquier raza. El principal efecto negativo es que, en su mayoría, son empresas que ponen en peligro a los animales y no guardan el cuidado necesario para garantizar su bienestar.

Por ello, es imprescindible saber detectar aquellos lugares que pueden convertirse en un riesgo y existen varias señales de alerta. Las más claras son la presencia de reseñas negativas acerca de la empresa en internet y los pocos años de experiencia de la misma. En muchos casos, esta corta trayectoria se debe a que se trata de una compañía que debe cerrar por incumplimiento de la normativa o por problemas de reputación y que abre el mismo negocio pero con otro nombre. Otro motivo de alerta es si los empleados de la tienda permiten el acceso de las personas a las instalaciones para ver a los cachorros, sin respetar sus horas de sueño y, consecuentemente, afectando su salud.

Así pues, el sector de la venta y adopción de mascotas tiene una intromisión bastante considerable que pone en riesgo la vida de los animales. Por todo ello, lo más recomendable es acudir a lugares profesionales que, como la tienda de animales en Madrid Tienda Cachorro, tomen todas las medidas necesarias para garantizar que el cachorro llegue a su nueva familia sano y feliz.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.