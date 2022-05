Las tendencias en muebles con estilo natural, desenfadado y fresco que predominarán este 2022 Emprendedores de Hoy

miércoles, 11 de mayo de 2022, 17:31 h (CET)

Hoy en día, en el mercado, se encuentran innumerables tendencias para decorar el hogar que se adaptan a todas las preferencias y requerimientos de los clientes. Por ejemplo, los muebles con estilo natural, desenfadado y fresco estarán marcando la pauta durante el 2022 en lo que a mobiliario se refiere.

Inspira Home es una fábrica de muebles y de otros objetos para decorar el hogar como mobiliario creativo, que se adecúa con facilidad a los diferentes espacios de casa. Además, la fábrica comercializa la lámpara rafia, un objeto llamativo y funcional hecho con fibra natural que brinda a las residencias entornos más naturales.

Qué pueden encontrar los clientes en la página web de Inspira Home En la plataforma online de Inspira Home, los clientes podrán encontrar todo el mobiliario necesario para modernizar su hogar durante el 2022. Los espacios naturales, los tonos dorados y los muebles y objetos decorativos artesanales continúan imponiéndose durante esta temporada.

Además, ahora todo se está centrando en la sostenibilidad e Inspira Home no es ajeno a estos movimientos ambientales de las empresas que buscan ser cada vez más ecofriendly. En consecuencia, muebles y objetos funcionales como los candiles son elaborados con materiales naturales como la rafia y el ratán. Estos se instalaron en el 2022 para aportar toques sofisticados a los diferentes rincones de la casa.

Asimismo, las tonalidades doradas siguen siendo tendencia en los espejos, las patas los muebles, las lámparas y otras piezas decorativas. De esta manera, Inspira Home invita a los clientes a no excederse con los tonos dorados en las viviendas, puesto que los espacios pueden verse atiborrados.

Otras tendencias del mobiliario durante el 2022 Durante este año, materiales como el terciopelo también han tenido cabida. El terciopelo es una tela que ofrece calidez en los hogares y se puede combinar con facilidad con otra clase de textiles. Además, ofrece una gran variedad de tonalidades, permanece de moda y brinda elegancia a las residencias.

Por otro lado, el bambú continúa presente en el mobiliario de Inspira Home y combina muy bien con tonos neutrales como blancos y negros, apuestas decorativas que se convierten en una excelente alternativa para establecer áreas más atractivas y, a su vez, relajantes en las moradas.

En conclusión, Inspira Home es la tienda de mobiliario y objetos decorativos que ofrece en su página web las últimas tendencias que existen en el mercado del diseño de interiores, como elementos dorados y elaborados con base en fibras naturales como la rafia, un material que ofrece glamour y naturalidad a cada rincón del hogar.



