Olimed explica las claves de la piel mixta y cuál es su tratamiento definitivo

jueves, 12 de mayo de 2022, 14:06 h (CET) La piel mixta es el tipo de cutis que presenta un exceso de grasa en algunas zonas, mientras que, en otras, muestra sequedad o piel normal. Es una de las clases de piel más frecuentes y más difíciles de tratar. Antes de usar cualquier crema, es crucial conocer cada tipo de piel para disfrutar su eficacia y mantener la salud de la dermis. Olimed, la marca de alta cosmética natural 100%, vegana y cruelty free, da las claves de este tipo de piel y su tratamiento definitivo La piel mixta no es uniforme, presenta zonas brillantes (grasas) en frente, nariz y mentón y otras con cierta tendencia a la descamación debido a la sequedad en contorno de ojos, pómulos y cuello. Para este tipo de pieles es mejor no usar productos grasos, a pesar de que tenga zonas secas.

Se diferencia de las pieles grasas porque no tiene o presenta muy pocos puntos negros en mejillas, pómulos y cuello.

Al envejecer, la piel mixta cuenta con un mayor grosor de piel al contener una cantidad abundante de lípidos, lo que hace que se mantenga más protegida de las agresiones externas. Además, la piel no está tirante y se mantiene mucho más elástica, por lo que las arrugas no se hacen tan visibles.

Para un correcto tratamiento, es importante ser exhaustivo con la limpieza facial. Dos veces al día (mañana y noche) será suficiente, si se abusa, las zonas más sensibles se secarán aún más. Se puede recurrir a los jabones en pastilla, una magnífica opción para limpiar la piel y a ayudar a reducir el uso de plásticos en cosmética.

Un gran aliado. Después de la limpieza, es clave aplicar un tónico, mantiene el equilibrio hídrico natural de la piel y la prepara para el siguiente paso en el ritual del cuidado facial.

Multimasking. Es posible que una sola mascarilla no responda a todas las necesidades de una piel mixta. Este tipo de cutis pide a gritos una rutina multimasking, que consiste en aplicar diferentes mascarillas en según qué zonas de la cara. Es un tratamiento casero y personalizado.

Para aplicar el maquillaje, es recomendable hacer directamente con las manos limpias. Las brochas y esponjas tienden a acumular muchas bacterias y a cerrar el poro.

Se recomienda utilizar productos con ácido hialurónico. Devuelve la hidratación a la piel, aumentar su capacidad de regeneración y ayudar a rejuvenecerla.

En el cuidado de una piel mixta, es importante utilizar cosmética natural. Es una de las primeras recomendaciones que hacen los expertos. Utiliza una crema específica y ligera y aplícala con moderación en la zona T de la cara. Es fundamental que la crema aporte una hidratación profunda y, al mismo tiempo, sea de textura ligera. Se puede utilizar la misma crema para toda la cara siempre y cuando haya sido creada para este tipo de piel.

El uso diario de protector solar es fundamental. Pero en el caso de las pieles mixtas y grasas, hay que tener especial cuidado porque son los cosméticos que más grasa proporcionan al cutis. Es importante que sean oil free.

Para un cuidado más completo, Olimed recomienda un protocolo con tratamientos específicos.

Tratamiento 100% natural, vegano y definitivo para PIELES MIXTAS:

Rutina diaria piel grasa o mixta: crema piel mixta + jabón arcillas

Crema piel mixta: consigue una piel radiante, mate y sin brillos. El uso diario de esta crema equilibra las secreciones cutáneas, evita los puntos negros, el acné, los brillos e incluso la dermatitis seborreica hasta conseguir una piel saludable, luminosa y uniforme.

Jabón arcillas: este jabón purificante está indicado para pieles grasas o mixtas. Es un jabón natural de arcilla que combate el exceso de grasa y deja la piel con una deseada sensación de limpieza, hidratación y aspecto uniforme. Ayuda a eliminar los puntos negros, a cerrar los poros, a prevenir brotes de acné y estimula la regeneración celular.

PVP 39,90 euros

Dúo piel mixta: sérum hialurónico + crema piel mixta

Sérum hialurónico: desarrollado con un alto porcentaje de ácido hialurónico, tanto de alto como de bajo peso molecular, e hidrolatos de rosa damascena y aciano que relajan, refrescan y desinflaman las zonas a tratar, así como aloe vera y extractos que favorecen la microcirculación a la vez que hidratan y dejan la piel más tersa.

Crema piel mixta: consigue una piel radiante, mate y sin brillos. El uso diario de esta crema equilibra las secreciones cutáneas, evitará los puntos negros, el acné, los brillos e incluso la dermatitis seborreica hasta conseguir una piel saludable, luminosa y uniforme.

PVP 74,90 euros

Acerca de Olimed

Olimed se gestó en un entorno privilegiado, uno de los parques naturales más grandes de Europa (CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS). Naturaleza que alberga un estilo de vida saludable que ha inspirado el nacimiento de una línea de alta cosmética natural respetuosa con el medio ambiente.

Su larga tradición en la elaboración del Aceite de Oliva Virgen como empresa familiar desde hace varias generaciones, así como su interés constante en abrir nuevas líneas de investigación relacionadas con este producto y sus componentes, despertó hace algunos años un interés especial por diversificar su uso como cosmético.

Los procesos de investigación, creación y producción de la marca se basan en 3 pilares fundamentales:

-Uso de principios activos de probada eficacia

-Máxima absorción y sinergia con el cuerpo, libres de tóxicos e ingredientes alterados genéticamente

-Respeto al medioambiente

