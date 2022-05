El Ayuntamiento de Almería y Adecco Learning & Consulting ofrecen formación gratuita para impulsar la empleabilidad Comunicae

jueves, 12 de mayo de 2022, 14:13 h (CET) Se trata de dos itinerarios formativos pertenecientes al proyecto "ALMERÍA T-INTEGRA CON EMPLEO", que está cofinanciado al 80% por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo de Formación, Empleo y Educación (POEFE) y gestionado por Adecco Learning & Consulting El Ayuntamiento de Almería está promoviendo el proyecto formativo “ALMERÍA T-INTEGRA CON EMPLEO”, cofinanciado al 80% por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo de Formación, Empleo y Educación (POEFE).

Dentro de este proyecto Adecco Learning & Consulting, la consultora de formación de Adecco, líder mundial en la gestión de Recursos Humanos, gestiona estos dos itinerarios formativos.

Las acciones formativas, completamente gratuitas, están destinadas a fomentar e impulsar la empleabilidad de los colectivos más vulnerables de la ciudad, mejorando la capacitación y las competencias personales y profesionales, el desarrollo de la cualificación y de conocimientos específicos, incrementando así las posibilidades de inserción laboral.

Se trata de dos itinerarios formativos en Almería para desarrollarse en el sector logístico y en el sector ornamental y que darán comienzo durante el próximo mes de julio. El primero de ellos es el curso de actividades auxiliares de almacén, con una duración de 170 horas de formación específica, 70 horas de formación transversal y complementaria, 40 horas de prácticas profesionales no laborales en empresa, y tutorías.

La segunda formación es de actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería. La duración será de 250 horas de formación específica, 70 horas de formación transversal y complementaria, 80 horas de prácticas profesionales no laborales en empresa, y tutorías.

El programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE) está dirigido a personas pertenecientes a colectivos vulnerables: personas desempleadas de larga duración, jóvenes menores de 30 años no atendidos por programas formativos del Sistema nacional de Garantía Juvenil (SNGJ), mayores de 56 años, personas con al menos un 33% de discapacidad, inmigrantes, minorías étnicas (romaní, etc.) y comunidades marginadas, víctimas de violencia de género con situación acreditada y personas en riesgo de exclusión social acreditada por informe de Servicios de Sociales.

Gracias a esta formación las personas participantes tendrán la capacitación en formación específica, transversal y complementaria, la posibilidad de realizar prácticas no laborales en empresa y la mejora del nivel técnico en cada una de las especialidades.

Las personas interesadas en estos cursos o que quieran inscribirse pueden ponerse en contacto con los servicios municipales de empleo y orientación situados en la C/Alcalde Muñoz nº 12 o a través de este enlace: https://almeriaintegra.com/itinerarios/

