Ronaldinho confía en Shirtum para sus sports NFT Comunicae

jueves, 12 de mayo de 2022, 13:53 h (CET) Tras la gran divulgación de las criptomonedas con el Bitcoin a la delantera, se halla otro singular universo que comprende también los sports tokens Estos sports tokens son activos criptográficos emitidos por clubes (o deportistas) que buscan capitalizar las relaciones con sus fans, generando una mayor interacción que a su vez podrán capitalizar mediante ofertas y productos únicos designados a quienes posean dichos tokens, que podrán tomar parte de las tomas de ciertas decisiones. Estos, suelen adquirirse mediante la plataforma de quien los emite tales como Shirtum, una empresa enfocada en la creación de activos digitales para el mundo deportivo.

Se debe aclarar un poco más este concepto. Los NFT son unidades individuales -imagen, vídeo, audio, texto o archivo comprimido- con un valor único. Esto es posible porque cada activo digital obtiene un identificador en el que se registran metadatos (nombre del autor, su valor inicial o su historial de ventas) mediante tecnología de cadena de bloques, lo que garantiza que la pieza no se pueda duplicar.

En resumidas cuentas, un NFT permite al comprador poseer el artículo original. No solo eso, contiene autenticación incorporada, que sirve como prueba de propiedad. Los coleccionistas valoran esos "derechos de presumir" casi más que el artículo en sí.

Por ejemplo, los artistas ya no tienen que depender de galerías o casas de subastas para vender su arte. En cambio, puede venderlo directamente al consumidor como un NFT, lo que también les permite quedarse con una mayor parte de las ganancias.

Ronaldinho es uno más de los veinte jugadores —a los que se suman también dos clubes de fútbol— que ya han cerrado acuerdos con Shirtum, una empresa andorrana con sede en Barcelona.

Los sports NFT de la Ronaldinho Collection ofrecerán varios beneficios reales como oportunidades para conocer en persona a Ronaldinho, pases VIP para juegos, descuentos en merchandising, etc. También se espera que dichos sports tokens sean centrales en una experiencia de metaverso que está siendo desarrollada actualmente por Shirtum.

Además de contar con Ronaldinho y el “Papu” Gómez, también tiene a Iván Rakitic, Nico Pareja y Alberto Moreno como algunas de sus figuras más representativas. San Lorenzo de Almagro y Galatasaray son dos de los clubes que forman parte de Shirtum.

