Miggster, el juego de Crowd1 Comunicae

jueves, 12 de mayo de 2022, 13:33 h (CET) La industria del juego es una de las más rentables y de más rápida evolución actualmente. Durante años, los juegos han proporcionado a personas de todo el mundo infinitas formas de entretenimiento. No solo es una afición importante para muchas personas, sino que está fuertemente integrada en muchos ámbitos de la cultura. La creación del smartphone trajo consigo un nuevo tipo de juegos: los juegos para dispositivos móviles Este nicho de mercado tuvo un aumento del 18 % en los ingresos durante el primer semestre de 2021. Al igual que muchas otras industrias tecnológicas, la COVID-19 ha ampliado el potencial de la industria de los juegos para móviles. En este artículo, se repasará el verdadero potencial que tiene la industria de los juegos para móviles. Desde que los smartphones llegaron a nuestras vidas, se han olvidado otros medios de entretenimiento como la televisión y los libros, para pasar a las aplicaciones móviles. La categoría de aplicaciones móviles más utilizada es la de las redes sociales, mientras que los juegos para móviles ocupan el segundo lugar. El 50 % de las personas que usan activamente aplicaciones móviles también utilizan regularmente aplicaciones de juegos para móviles. Quizá uno de los aspectos más atractivos de los juegos para móviles sea lo accesibles que son. Se podría afirmar que poseer y utilizar un smartphone es una necesidad en la sociedad actual. Además, crear una aplicación móvil y subirla a Google Play o App Store no es tan difícil como parece.

Para crear un juego sencillo, lo único que se necesita son unos conocimientos básicos de programación, lo que hace que el sector de los juegos para móviles no solo sea increíblemente accesible para los consumidores, sino también para los jóvenes empresarios. Gracias a su gran potencial, la industria de los juegos para móviles ha recibido el apoyo de todos los sectores, desde los inversores más conservadores y tradicionales hasta los gobiernos. Pero, ¿qué tienen los juegos para móviles que resultan tan atractivos para los consumidores? Los juegos para móviles que incluyen compras dentro de la aplicación suelen ofrecer a los usuarios varias opciones de pago. Algunos ni siquiera requieren que los consumidores compren algo con una transacción monetaria, sino a través del visionado de un anuncio. El uso de las compras dentro de la aplicación también elimina el molesto proceso de usar dinero en efectivo, algo que muchos han acostumbrado a utilizar cada vez menos. Los juegos para móviles utilizan formas de pago electrónicas, haciendo que sea rápido y fácil para los usuarios.

Miggster y el aspecto social

El aspecto social de los juegos para móviles es otra característica atractiva del fenómeno. Los usuarios pueden comerciar, chatear, vender y comprar entre ellos. Los juegos para móviles ofrecen varios géneros diferentes a los usuarios, desde los juegos casuales o estratégicos, hasta los juegos de fantasía. La amplia gama de géneros existente de los juegos para móviles permite a la industria dirigirse a varios tipos de clientes diferentes. Cuando se les preguntó por qué jugaban, casi todos los jugadores de dispositivos móviles dijeron que, para ellos, era una forma de pasar el tiempo. Como han mencionado anteriormente, debido a su accesibilidad para los consumidores, los juegos para móviles pueden jugarse en cualquier lugar y en cualquier momento; puede ser una partida rápida de CandyCrush de camino al trabajo o un relajante juego de aventuras que ayude al consumidor a relajarse antes de ir a dormir. El aspecto más importante de los juegos para móviles para los usuarios frecuentes era la calidad del rendimiento del juego. Si se busca una plataforma para encontrar juegos y jugar, Miggster es una opción fantástica. Emerge Gaming y Crowd1 lanzaron Miggster en 2020.

En solo un año, Miggster fue capaz de atraer a 1 000 000 de suscriptores de pago con su atractiva y gran variedad de juegos. Miggster es una plataforma de juegos de eSports que, mediante el uso de diferentes características, fomenta el compromiso de los jugadores. Miggster celebra periódicamente torneos en los que los participantes pueden ganar divertidos y emocionantes premios.

