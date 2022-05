La gestión de procesos ERP mejora el rendimiento de las empresas, según SPI Tecnologías Comunicae

jueves, 12 de mayo de 2022, 13:37 h (CET) Saber que en un solo click se pueden realizar acciones que se repiten mensualmente, que normalmente toman mucho tiempo, garantiza que el trabajo se realice de forma más ágil y óptima, por lo que en las empresas que implanten esta solución podrán mejorar procesos, ganando en calidad de trabajo En las empresas el tiempo es dinero y su optimización es primordial. Para mejorar en eficiencia, la gestión de procesos ERP es la clave. En SPI Tecnologías, especialistas informáticos ubicados en Monzón, provincia de Huesca, ofrecen los softwares de gestión AHORA Express ERP y AHORA Enterprise ERP, específicos para PYMES el primero y para empresas con más volúmen el segundo.

Pero, ¿qué es un ERP (Enterprise Resource Planning – Planificación de Recursos Empresariales)? Pues bien, un ERP es un conjunto de sistemas de información que permite la integración de ciertas operaciones de una empresa, especialmente las que tienen que ver con la producción, la logística, el inventario, los envíos y la contabilidad.

Los ERP son soluciones de gestión integral con las que controlar todas las áreas del negocio, desde las ventas, las compras o la distribución de productos, hasta la administración o la producción. Gracias a ello, se podrá conocer en todo momento cuál es el estado real de la empresa.

Además de ser soluciones estándar, estos softwares de gestión integral también permiten la opción de personalizarse, con lo que poder adaptar todas sus funcionalidades a las necesidades particulares, ya no sólo del sector de actividad, sino también del negocio particular.

Estos softwares están diseñados para ahorrar tiempo en todas las tareas repetitivas que se dan en las compañías como son los envíos de las facturas del mes, cambio de los precios de los productos, gestión de las cuotas mensuales de los clientes, promociones y ofertas, contabilización de la facturación, las cargas de asientos y facturas, …

Las soluciones de gestión de procesos ERP incluyen todas las opciones necesarias para gestionar los circuitos comerciales, de compras y contabilidad de cualquier empresa, así como la gestión integral de stock:

Gestión de Ventas: Perfecto para la gestión de clientes habituales o potenciales, la realización de presupuestos, pedidos, albaranes y facturas, el control de vendedores y comisionistas o la gestión de múltiples tarifas. Gestión de Compras: De proveedores, realización de presupuestos, pedidos, albaranes y facturas, gestión de albaranes de traspaso entre almacenes, regularización e inventario. Gestión de Almacén: Aprovisionamiento, albaranes de traspaso e inventarios, o los listados de stock. Gestión de Contabilidad: Gracias a los ERP gestionas desde previsiones de cobro y de pago o el control de impuestos indirectos (IVA, IGIC), a los listados de control anuales y la presentación de determinados modelos fiscales. Estas aplicaciones pueden presentar la contabilización automática de facturas de compra y venta, liquidaciones de IVA, asientos generales, etc. Este tipo de soluciones se pueden encontrar online y de escritorio

No es una mala idea contar con un sistema de gestión de procesos ERP para las empresas, es una inversión que harán gestionar mejor los procesos, evitando errores humanos y mejorando en tiempos y optimizaciones.

Desde SPI Tecnologías aconsejan implementar soluciones que automaticen procesos para tener el control total y real de las compañías.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.