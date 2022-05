El aceite de moda: Higea CBD y las gotas para dormir extraídas del cáñamo Comunicae

El aceite de CBD y otros productos extraídos del cannabis, se han vuelto muy populares gracias a sus efectos saludables. Como resultado, muchas empresas han comenzado a comercializar dichos productos, siendo Higea CBD uno de los proveedores más reconocidos.

Esta empresa fue fundada en junio de 2020, con el objetivo de brindar aceites y cremas enriquecidas con CBD a un público de farmacia. Desde entonces, hasta la fecha, ha tenido un crecimiento del 439%.

Sin embargo, ¿en qué consiste el aceite CBD? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Tiene efectos secundarios? A continuación aclaramos todas las dudas con respecto al CBD.

¿Qué es el aceite CBD?

El aceite CBD es un extracto de cannabis que se obtiene a partir de las plantas de cáñamo y marihuana. Hoy en día, su consumo es legal en la mayoría de los países europeos, así como en otras partes del mundo. A pesar de que el cáñamo y la marihuana son plantas de la misma familia, en realidad pertenecen a dos razas únicas con características bastante diferentes. Un aspecto importante a destacar, es que el CBD no tiene las mismas propiedades psicoactivas que el THC.

¿Para qué se usa el aceite CBD? Beneficios del CBD

El aceite de CBD es considerado en la actualidad como un medicamento natural con muchos beneficios saludables. De hecho, una gran cantidad de personas lo usan para tratar una variedad de afecciones.

Puede brindar alivio al dolor

Se puede usar para tratar la depresión y la ansiedad

Es bueno para el cerebro

Salud del corazón y la presión arterial ¿Cómo se usa el aceite CBD?

Existen diferentes maneras de usar el aceite de CBD, incluyendo las siguientes:

● Por vía sublingual. Simplemente debes colocar un par de gotas debajo de la lengua, y permitir que el aceite de CBD permanezca ahí por algunos minutos. Después de esto debes tragar el aceite.

● Vía oral. También puedes usar el aceite de CBD mediante cápsulas, o incluso agregarlo directamente a la bebida o alimentos.

● De forma tópica. Es una de las formas más populares de usar el aceite CBD. Consiste simplemente en aplicar el aceite CBD en la piel, específicamente sobre el área afectada.

¿El aceite de CBD provoca efectos secundarios?

Aunque en general, consumir aceite de CBD es seguro y rara vez se presentan efectos adversos, es posible experimentar fatiga, diarrea y disminución del apetito. Además, es importante tener en cuenta que el CBD puede reaccionar con medicamentos, por lo que se debe consultar con el médico antes de consumirlo.

Otro aspecto a considerar es que el CBD puede hacer que el organismo procese la cafeína más lentamente. Como resultado, podría generar niveles de cafeína más altos en el cuerpo.

Cremas enriquecidas con CBD

Además del aceite de CBD, en Higea CBD también comercializan diferentes cremas enriquecidas con CBD. Estos productos son una alternativa para quienes no desean consumir el CBD de forma sublingual o mediante vía oral.

Cremas de noche con CBD

Como su nombre lo indica, este tipo de cremas con CBD están pensadas para usarse durante la noche. Además de incluir cannabidiol, también contienen otros ingredientes naturales para potenciar sus efectos saludables.

Son aptas para todos los tipos de pieles, y debido a que se absorben rápidamente, puedes notar sus efectos en muy poco tiempo. En este caso, son cremas formuladas para rejuvenecer y brindar hidratación a la piel durante la noche.

También son adecuadas para quienes desean tener una piel más lisa y con mayor elasticidad.

Cremas de manos con CBD

En este caso, son cremas que también están formuladas con CBD, pero que están pensadas para las manos. Proporcionan hidratación a la piel de las manos gracias a sus ingredientes nutritivos como la manteca de karité y los cannabinoides.

Además de mantener las manos saludables, este tipo de cremas con CBD, también aportan un aroma agradable a la piel. Con el uso constante, la piel se suaviza y comienza a lucir cada vez más joven, recuperando su apariencia saludable.

Bálsamo curativo con CBD

En este caso, se trata de un bálsamo con CBD que se recomienda para tratar una gama amplia de afecciones de la piel. El bálsamo curativo con CBD puede usarse para tratar la piel con psoriasis, quemaduras, inflamación, y alergias. Incluso, es adecuada para el tratamiento de los dolores musculares.

Destaca por contener fitocannabinoides, además de vitamina E, y diferentes aceites orgánicos, como el aceite de coco, jojoba, y caléndula. A diferencia de las otras cremas con CBD, este bálsamo tiene propiedades cicatrizantes.

Crema con CBD para el dolor muscular

Utilizada por deportistas y personas que realizan actividades físicas diariamente, esta crema está formulada para brindar alivio al dolor de los músculos. Contiene CBD y otros cannabinoides, además de minerales y vitaminas, que de forma conjunta contribuyen a reducir el dolor.

Como tal se puede usar para aliviar el dolor de espalda, el dolor en las articulaciones, e incluso el dolor crónico. También puede beneficiar a las personas que sufren de inflamación y molestias en diferentes áreas del cuerpo.

Productos CBD disponibles en Packs

Finalmente, vale la pena destacar que todos estos productos de CBD se pueden conseguir de forma individual, o también mediante Packs CBD. Esta es una excelente manera de facilitar el acceso del CBD a las personas, ya que en lugar de obtener un solo producto, pueden conseguir varios al mismo tiempo.

Desde Packs CBD para quitar el dolor, hasta Packs CBD para dormir mejor, hay una gama amplia de opciones a escoger. Estos Packs pueden incluir una botella de aceite CBD y una crema, o un bálsamo curativo con dos botellas de aceite CBD.

Por lo tanto, cada Pack de productos CBD se ajusta a las necesidades de cada persona. De esta manera, si alguien quiere consumir CBD de forma sublingual y tópica, puede hacerlo gracias a los Packs CBD.

