Las ventajas de comprar en la tienda online de MONTESQUIUS

miércoles, 11 de mayo de 2022, 17:07 h (CET)

El vino es una de las bebidas alcohólicas más populares en todo el mundo por su sabor exquisito e inigualable que ofrece gracias a la uva.

MONTESQUIUS es un Celler que se especializa en la elaboración de cavas y vinos artesanales bajo una relación calidad-precio muy competitiva a nivel nacional e internacional. En la actualidad, los españoles eligen comprar un cava Montesquius y sus vinos blancos, tintos y rosados por el buen sabor que tienen y el respeto que guardan por el medioambiente.

¿Por qué comprar en MONTESQUIUS? MONTESQUIUS se ha ganado el respeto, confianza y admiración de sus clientes por elaborar vinos y cavas de alta calidad que se diferencian de su competencia.

Un ejemplo claro de ello es su Montesquius 1918 Rosé Doré Brut Nature Gran Reserva 2015, el cual se ubica en el puesto número 3 de los mejores espumosos rosados de España este 2022. Este destaca por ser sinuoso, sensual y complejo, con aromas exquisitos que son producto del equilibrio, entre la Pinot Nior y la Chardonnay.

Esta compañía también posee una gran colección de espumosos Robert J. Mur, incluyendo su Brut Nature Gran Reserva 2012, el cual ha sido guardado y conservado por más de 9 años.

MONTESQUIUS también es reconocido por sus vinos Brisa Marina, otros cavas ganadores de premios y medallas a nivel internacional y elaboraciones ecológicas y/o artesanales. También es importante mencionar que se esfuerzan día a día en conservar la esencia del terroir en cada uno de sus productos.

Experiencias que ofrece MONTESQUIUS En la tienda online oficial de MONTESQUIUS, se pueden encontrar todos sus productos, promociones, ofertas y servicios de atención al cliente. Esta compañía también ofrece a las personas de España la oportunidad de visitar su bodega centenaria llamada Cellers Most Doré ubicada en Sant Sadurni d’Anoia desde 1918.

Dentro de esta bodega, sus clientes pueden disfrutar de los vinos más exquisitos y cavas preparados por la empresa y pagar por tours privados y catas a ciegas. Entre estos viajes privados o Enoturismo, se encuentra el tour tradicional 1918 que incluye una botella de vino D.O de regalo, el cual también puede ser contratado para hasta 10 personas.

Las catas a ciegas también son atractivas para las visitas a esta bodega centenaria y vienen con promociones. Además de esto, MONTESQUIUS ofrece un servicio de soporte técnico para quienes buscan adquirir sus vinos, cavas o tours desde la comodidad de su hogar en la web.

Los vinos, cavas y catas a ciegas de MONTESQUIUS son una gran opción para las familias, amigos y parejas que buscan disfrutar de aromas peculiares y auténticos del sabor del vino. Sus servicios también son ideales para quienes apuestan por el cuidado de la tierra y el respeto por el medioambiente.



