La solidaria iniciativa de una red inmobiliaria para conseguir viviendas para los refugiados en España Emprendedores de Hoy

jueves, 12 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

¿Por qué Realtyplus decide ayudar a los refugiados? Cuando se habla de refugiados, a veces, a las personas se les olvida que las vidas cotidianas de estos eran muy similares a las suyas: trabajo, llevar a los niños al colegio y a las extraescolares, programar las vacaciones, disfrutar de la familia, comer con los amigos, etc. Y de repente, eso un día se trunca; por desgracia, está muy reciente la pandemia, en la que todos los ciudadanos, de una manera u otra, han vivido algo similar.

Desde Realtyplus, no quieren permanecer indiferentes ante la oleada de refugiados que están llegando a España procedentes de Ucrania, aunque no son los únicos. Por suerte, España es un país que les puede ofrecer a muchas personas lo que necesitan: seguridad, trabajo, estabilidad… en resumen, una nueva oportunidad.

Desde Realtyplus quieren ayudar para que encuentren refugio y seguridad en territorio español y así puedan retomar sus vidas lo antes posible. Y que mejor manera de hacerlo que ayudarles a buscar su “hogar”; es importante no olvidar que la mayoría de ellos han dejado una vida cómoda sin problemas económicos para llegar a otro país en el que se encuentran con la falta de algo tan básico e importante como es un hogar para los suyos.

Desde la red inmobiliaria Realtyplus, están haciendo una campaña para poner en marcha esta inclusión. Para ello, piden la colaboración de los ciudadanos e invitan a ponerse en contacto con ellos si se es propietario de una vivienda que está vacía o si se conoce a alguien que pueda tener una segunda vivienda que quiera destinar temporalmente al alquiler.

Ser solidario no tiene que costar dinero. Con Realtyplus, los interesados pueden ayudar y además ganar. Este equipo de profesionales se ha puesto a trabajar y ha desarrollado una solución en la que todos ganan. En colaboración con diferentes ONG y varias empresas, buscan un inquilino-refugiado a los interesados en colaborar y ofrecen más seguridad que cualquiera de los inquilinos que estos pudieran encontrar. Se realiza un contrato bien hecho, con un precio de alquiler de mercado y además con seguro de impago de renta que garantiza al propietario el cobro de la renta y el buen estado de su inmueble.

Ya son muchos los refugiados procedentes de la guerra en Ucrania, y de otros lugares del mundo de los cuales nadie quiere acordarse, que han solicitado protección temporal en España.

La aportación ciudadana es fundamental para el éxito de este proyecto. Es importante no rechazar a las personas refugiadas y no permanecer indiferentes. Un granito de arena junto con los granitos de otros pueden ayudar a construir un nuevo camino.

Adicionalmente, Realtyplus ha añadido a esta iniciativa la aportación de un cheque de compra de alimentos que, inicialmente, se nutrirá con el valor del 30 % de sus honorarios en la intermediación del alquiler de sus inmuebles.

También están llegando a acuerdos con las Asociaciones de Comerciantes Locales (en cada zona donde se encuentren los inmuebles), para que acepten esos cheques de compra y, en la medida en la que puedan, aporten ellos también con algún descuento o con algún producto en la cesta de la compra de estos clientes. Esto permitirá también la integración más fácil en la zona y un empuje al comercio local.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Sanferbike dispone de algunas de las mejores bicicletas de montaña Uniquely apuesta por una rutina crema facial personalizada para cada persona Tengo Tu Viaje, la solución para organizar el viaje de novios perfecto La solidaria iniciativa de una red inmobiliaria para conseguir viviendas para los refugiados en España Filtro Nasal Best Breathe, el dispositivo para aliviar la reacción alérgica de Best Breathe