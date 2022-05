Beneficios de la crema facial personalizada de Uniquely Emprendedores de Hoy

miércoles, 11 de mayo de 2022, 16:56 h (CET)

Cada día se pone más énfasis en el cuidado de la piel, motivo por el que las empresas se esfuerzan en buscar una línea de cosméticos que se adapte a las diferentes necesidades, condiciones del entorno y estilo de vida.

Las fórmulas de Uniquely son un ejemplo de ello porque son cremas faciales personalizadas. Partiendo de las características de cada piel y estilo de vida responden a las necesidades, siendo ideales para reducir las arrugas, eliminar brillos o matizar las manchas de la piel. Y todo ello sin renunciar a productos de calidad y sin añadidos innecesarios.

La crema facial personalizada de Uniquely ofrece mayores beneficios que las cremas tradicionales A diferencia de las cremas tradicionales, los productos Uniquely se basan en la idea de que cada persona es diferente, por lo que su piel requiere de un cuidado único y personalizado. En ese sentido, la marca apuesta por la creación de fórmulas que se adapten a las necesidades del cliente, a partir de un sencillo cuestionario que diagnostica la tipología de piel y el cuidado que esta necesita. De esta manera, la crema se adapta a la persona y no la persona a la crema.

Otra de las ventajas es que la empresa utiliza únicamente los principios activos que generen un efecto positivo real en la piel del consumidor, sin incluir ingredientes con alcohol, parabenos o sulfatos. Asimismo, la política de la empresa prohíbe la utilización de elementos derivados de los animales.

En vista de que la piel se encuentra en constante cambio debido a los hábitos adoptados y el ritmo de vida, es importante someterse a un diagnóstico permanente. Con el método Uniquely, las personas pueden mejorar la formulación de su crema facial cada que lo consideren necesario.

La manzanilla, uno de los principios activos que utiliza Uniquely para sus productos de primavera Uno de los activos naturales más importantes en las fórmulas de Uniquely es el concentrado de manzanilla, una flor de apariencia sencilla que produce múltiples beneficios en el campo de la cosmética facial. Su alto contenido de flavonoides y aceites esenciales brinda la suavidad e hidratación necesaria para la piel.

En cuanto a sus propiedades antioxidantes, previene el envejecimiento relacionado con los radicales libres, así como también absorbe la radiación solar. Además, estimula la producción de componentes estructurales y restaura el equilibrio de la barrera cutánea, generando un efecto rejuvenecedor más potente.

Para las pieles irritadas, la manzanilla tiene un efecto antiinflamatorio y calmante, ideal para situaciones de piel sensible, en combinación con otras flores como la caléndula. Por ello, es una buena opción apostar por esta fórmula para tratamientos nocturnos, más si la persona lleva un estilo de vida ajetreado.

La marca cosmética Uniquely se caracteriza por su honestidad, responsabilidad y accesibilidad, convirtiéndose en una línea de referencia dentro del mercado actual. Su compromiso con la sociedad se ve reflejado en que la empresa destina el 1% de sus beneficios a Beyond Suncare, una organización no gubernamental que promueve los derechos humanos de las personas con albinismo.



