La importancia de un curso de oratoria para conectar con el oyente, Neotelling

miércoles, 11 de mayo de 2022, 16:45 h (CET)

El lenguaje escrito es considerado por muchos como una de las mejores plataformas para fortalecer la comunicación, en especial con el auge de los chats y los correos electrónicos. Aunque este paradigma ha gozado de una importante relevancia durante años, la oralidad y la expresión corporal se han convertido últimamente en cualidades que también permiten una comunicación eficiente y que ayudan a medir las competencias de estudiantes y profesionales. Si bien estas formas de comunicarse son inherentes en el ser humano, su capacidad de transmitir mensajes de forma exitosa depende necesariamente de las habilidades que tengan las personas para desenvolverse ante un público.

Cursos para aprender a hablar en público En ocasiones, la experiencia personal y las historias de vida interfieren en la manera en que las personas se comunican oralmente, por lo que suelen ver afectada su habilidad de expresarse, ya sea en un encuentro de trabajo o en una reunión informal. Ante esta situación, muchos individuos deben realizar esfuerzos enormes para hacerse entender y aun así, no logran exponer sus ideas de forma clara, afectando su desarrollo profesional y afectivo.

Por tal motivo, expertas como Rocío Martín López se han concentrado en diseñar programas que permitan explorar y potenciar las habilidades para hablar en público de las personas, por medio de un paquete de curso de oratoria que ofrezca herramientas efectivas para aprender a comunicarse. Como asegura la creadora de Neotelling, “es clave aprender a comunicar en escenarios presenciales, online e híbridos para seguir siendo competitivo en el entorno actual”.

Si bien los conocimientos compartidos en los cursos pueden aplicarse en cualquier escenario, Martín López ha decidido enfocarse en potenciar las habilidades de oratoria para las plataformas web, debido al contexto actual. Aunque la pandemia de Covid-19 introdujo de forma súbita a las personas dentro del ecosistema digital, la educación virtual y el teletrabajo ya venían ganando terreno como alternativas de aprendizaje y desarrollo profesional. A pesar de ello, las personas se sentían (y se sienten) ajenas a estas nuevas tecnologías, lo que en consecuencia obstaculiza la adaptación de sus habilidades de comunicación a las especificidades de estas plataformas digitales.

Una academia de oratoria enfocada en lo digital Con el objetivo de hacer frente ante la situación de aparente desconexión entre expositores y oyentes dentro de las plataformas web, Martín López ha impulsado una academia de oratoria, pensando en ayudar a las personas a comunicar sus ideas, sin importar si lo hacen desde un medio virtual. Lo importante, según cuenta, ”es adaptar el mensaje al canal en el que transmitamos algo, si el canal cambia y nuestra comunicación no se adapta estaremos perdiendo oportunidades y nuestra comunicación será ineficaz”.

Entre los programas de formación que ofrece la academia destacan los cursos de oratoria digital o Neotelling, los programas personalizados de expresión para cursos específicos, los talleres grupales para empresas y los cursos de capacitación en colegios, institutos o universidades. Con esta nutrida oferta educativa, Martín López espera que las personas puedan exponer de una manera más efectiva y fluida sus opiniones o ideas, para seguir creciendo personal y profesionalmente.



