Sensores de aparcamiento premium, de la mano de Madrid Audio

miércoles, 11 de mayo de 2022, 16:45 h (CET)

Hoy en día, los sensores de aparcamiento son una herramienta muy útil para cualquier vehículo para evitar golpes y daños en el coche. Se trata de dispositivos capaces de detectar con mucha precisión los obstáculos que puedan estar fuera del área de visión del conductor, ya sea en la parte delantera o trasera, principalmente durante el aparcamiento. Aun así, existen sensores de aparcamiento premium que no solo poseen una calidad notablemente superior, sino que además son mucho más precisos y eficientes. La ayuda perfecta para aparcar un vehículo en espacios reducidos y evitar sobresaltos.

Estos son precisamente la clase de sensores que se pueden encontrar en Madrid Audio, una empresa en la que se ofrecen unos de los mejores productos del mercado para los vehículos.

Sensores de aparcamiento premium en Madrid La tecnología de los sensores de aparcamiento ha evolucionado mucho, convirtiéndose en uno de los dispositivos de asistencia a la conducción más importantes y populares. En el mercado se pueden encontrar muchos tipos de sensores como, por ejemplo, los de 2 o hasta de 6 cápsulas, cada uno con funciones específicas y ubicados generalmente detrás del parachoques. No obstante, existe un sensor de aparcamiento universal con 4 cápsulas, con un 90 % de compatibilidad. Se trata de un sensor premium de la más alta calidad, disponible en la empresa Madrid Audio.

Las ventajas de estos sensores son muchas. En primer lugar, poseen proximidad ajustable según las necesidades del usuario. Se instalan a ras del parachoques y se pintan del mismo color para hacerlos prácticamente imperceptibles y garantizar una estética premium. Pero, además de eso, son sensores muy fiables, intuitivos, equipados con un altavoz oculto por donde sale el sonido, con volumen regulable y se desactivan automáticamente una vez que detectan que el vehículo avanza a más de 5 o 10 Km/h.

Una empresa especializada en la calidad de sus instalaciones Madrid Audio es una firma que tiene un taller y una tienda especializada en la venta de productos para coches. La principal característica que la distingue en el sector es la calidad, ofreciendo los mejores productos en todas las categorías que gestiona, como por ejemplo, sonido, iluminación LED, seguridad antirrobo, multimedia, asistencia a la conducción y mucho más. En este sentido, es necesario destacar que los sensores de aparcamiento que se ofrecen en su tienda online son uno de los mejores de la actualidad y el más pequeño del mercado. La empresa incluye el servicio de instalación de los mismos, desmontando el parachoques y colocándolos de tal manera que garanticen un acabado impecable.

En la tienda online de Madrid Audio se puede encontrar mucha más información acerca de su kit de sensores de aparcamiento con instalación premium, disponibles para instalación inmediata a cargo de sus profesionales, en la sede de su taller en Las Rozas, Madrid.



