P&P Clinic: el lugar donde se une experiencia, salud y estética dental Comunicae

jueves, 12 de mayo de 2022, 10:46 h (CET) Masstige Comunicación incorpora a su Boutique de Comunicación P&P Clinic, una clínica de referencia en servicios de odontología y estética dental caracterizada por su trato pormenorizado y personalizado P&P Clinic, es un espacio de estética dental fundado y dirigido por la odontóloga Patricia Palma Maldonado, situado junto a El Viso, una de las mejores zonas de Madrid. Esta clínica de lujo ofrece las últimas novedades y tecnologías a través de un equipo de profesionales cualificados dedicados a guiar, asesorar y brindar un servicio personalizado a cada cliente.

Trato personalizado y cercano

P&P Clinic huye totalmente de la estética típica de las clínicas dentales con el fin de eliminar las barreras doctor-paciente y acercarse al máximo al paciente. Para continuar posicionándose en esta filosofía de cercanía en el trato con el cliente, otro de los rasgos que resaltan es que ninguno de los médicos que trabajan en P&P Clinic utilizan bata.

Con un marcado sentido de la responsabilidad y un gran interés en la salud y estética bucodental, P&P Clinic y sus expertos ofertan una amplia variedad de tratamientos que logran brindar salud y belleza a la sonrisa, uno de los rasgos más característicos de las personas.

De este modo, la odontóloga y directora de P&P Clinic, Patricia Palma Maldonado y su equipo utilizan las técnicas más avanzadas y las correlacionan entre sí para poder ofrecer y asesorar a cada uno de los pacientes que quieren lo mejor para su boca.

Especializados en estética dental

Especializados en estética dental, esta clínica ofrece tratamientos tan demandados tales como carillas dentales, ortodoncias como Invisalign, blanqueamientos, reposición de piezas e, incluso, procesos estéticos completos como el diseño de sonrisa.

Carillas dentales

Cuando la sonrisa no goza del aspecto que se desearía debido a distintos problemas dentales como la pigmentación, resquebrajamiento, forma o posición, las carillas dentales pueden ser una de las mejores soluciones. Para ello, en P&P Clinic los odontólogos valoran cada caso de forma totalmente personalizada y consiguen restaurar las piezas de una manera natural. Además, como punto a destacar y que caracteriza a la clínica es que, se realizan carillas dentales sin tallado, técnica con una gran ventaja frente a otras, ya que la colocación se hace sin desgaste dentario, preservándose la estructura dental saludable.

Invisalign

Aunque se realizan todo tipo de ortodoncias, P&P Clinic está especializado en aquellas relacionadas con la estética, tales como las ortodoncias invisibles. Con una gran cantidad de pacientes que deciden escoger este modelo y confiar en la clínica para llevarlo a cabo. P&P Clinic ofrece así uno de los procesos más demandados para corregir los dientes torcidos y conseguir una sonrisa perfectamente alineada. Se realiza a través de un sistema invisible de ortodoncia altamente personalizado que cuenta con una serie de férulas transparentes destinadas a mover los dientes gradualmente hacia la posición deseada poco a poco y sin dolor.

Blanqueamiento

En P&P Clinic también ofrecen tratamientos en pleno auge como el Blanqueamiento Dental, un procedimiento sencillo e indoloro que, en tan solo una sesión, puede llegar a aclarar el diente hasta ocho tonos y reforzar su estructura. Además, se llevan a cabo los dos tipos de blanqueamiento existentes hoy en día: el realizado en la clínica, que se realiza en el gabinete odontológico, y el llamado ambulatorio, llevado a cabo desde la comodidad de casa, pero bajo la supervisión de los profesionales de la clínica. Este tratamiento consiste entregar las férulas de blanqueamiento hechas a medida y realizadas con un material muy suave siempre pensando en la comodidad y funcionabilidad del paciente en conjunto del gel blanqueador.

