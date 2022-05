Cómo viajar a París para la Final de la Champions League con Professional Drivers Madrid Comunicae

jueves, 12 de mayo de 2022, 10:08 h (CET) Hay varias opciones para viajar a París a la Final de la Champions League. Desde transporte aéreo, en tren, bus o alquiler de coches con conductor, presentamos las mejores alternativas de viajar a París para la Final de la Champions y no perder esta ocasión histórica. Alquilar un coche con conductor es una de las opciones menos conocidas, pero la que resulta más cómoda para los aficionados más exigentes El 28 de mayo se disputará la final de la Liga de los Campeones en el estadio de Saint - Denis, entre Real Madrid y Liverpool. Esto ha disparado los precios de los billetes de avión y ahora parece ser algo casi imposible llegar a París.

Viajar a París en avión

La opción más rápida es sin duda el avión. Iberia ha anunciado la programación de más de 4,000 plazas para los vuelos hacia París para asistir a la final de la Liga. Sin embargo, casi no hay billetes para esas fechas y los precios rondan los 800 euros, es decir 4 veces más que lo habitual.

Viajar a París en tren

Si no se puede conseguir un billete de avión, puede resultar interesante conocer qué otras opciones hay para viajar a París y no perderse la final de la Liga. El tren sería otra alternativa, pero desafortunadamente ya no hay trenes desde Madrid y se tendrá que plantear el desplazamiento a Barcelona. Lo malo es que la primera fecha disponible es el 25 de Mayo, así que será necesario buscar alojamiento para varios días, lo que aumenta el precio total del viaje. Esto es otro problema, porque alojamiento en el centro de la capital francesa ya no es tan fácil de encontrar y la única opción que queda es desplazarse hacia las afueras de la ciudad.

Viajar a París en bus

Ir en bus es sin duda la opción más barata, pero también la más larga. Un viaje a París en bus significa largos tiempos de espera en paradas e incluso puede suponer algunos transbordos. Al final, se pasarán más de 20 horas en bus, solo en ida. Es sin duda la opción menos cómoda, pero hay varias opciones de trayectos y empresas.

Viajar en coche particular

Viajar en vehículo particular y hacer el viaje por la carretera es otra opción interesante y acorta el tiempo a unas 13 horas. Sin embargo, hay que considerar el coste de la gasolina y de los peajes, ya que es necesario cubrir 1275 km. Otro inconveniente es lo agotador que puede ser conducir tantas horas. A la hora de tener libertad total para festejar y desplazarse por la capital francesa tampoco resulta muy cómodo.

Alquilar un coche con conductor para viajar a París a la final de la Champions

Desde Professional Drivers Madrid presentamos la alternativa más cómoda de ir a París para la final de la Champions, alquilar un coche con conductor. Una de las grandes ventajas de alquilar un coche con conductor para viajar a París y asistir a la final de la Liga de los Campeones es que los chóferes privados se encargarán de todo mientras los clientes disfrutan del viaje. Como ya no hay alojamiento en el centro y seguramente será necesario hacer varios desplazamientos entre el hotel y el centro, contar con un coche con chófer privado es una gran ayuda. Es la mejor opción para los que buscan comodidad, flexibilidad, privacidad y una atención personalizada. Además, tener libertad para festejar con toda la seguridad es una excelente ventaja.

En Professional Drivers Madrid disponemos de ofertas especiales de alquiler de coche con conductor para viajar a París a la Final de la Champions. Están listos para el viaje cómodos vehículos Mercedes Benz de alta gama con varias opciones de plazas. Lo mejor es que se puede dividir el coste total entre varias personas si se viaja en grupo, con amigos o familiares. Professional Drivers Madrid ofrece servicios de alquiler de coche de lujo con conductor en Madrid y en todo el territorio español y países vecinos.

Viajar a París para la final de la Champions League ya no es una misión imposible, incluso puede resultar ser un viaje placentero.

