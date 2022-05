Urbadep apuesta por la sostenibilidad con su nuevo mobiliario urbano Comunicae

jueves, 12 de mayo de 2022, 10:17 h (CET) Nin 6 Plus es un banco urbano fabricado con materiales 100% reciclados que promueve la igualdad y la diversidad Urbadep lanza al mercado el nuevo banco urbano Nin 6 Plus fabricado con materiales 100% reciclados y reciclables: madera técnica reciclada formada por fibras naturales y polímeros, pies de acero plegado de gran calidad, tratamiento UV y ensamblaje tipo mecano con refuerzo central.

Sus condiciones de fabricación favorecen su ubicación en zonas de gran tránsito puesto que es de fácil instalación y no precisa de mantenimiento. Además, su original diseño muestra su apuesta por los espacios de descanso seguros y duraderos, libres de violencia. Para ello, dispone de tres reivindicativos diseños: modelo Colectivo LGTBIQ+ que luce todos los colores del arcoíris, el modelo contra la violencia de género en morado y el modelo por la igualdad de género que alterna los colores azul y morado.

En Urbadep dedican día a día sus esfuerzos para mantener la producción de mobiliario urbano y parques infantiles en constante innovación con el objetivo de favorecer la sostenibilidad en el entorno. Apuesta por el I+D+i que le permite incorporar en su proceso productivo los materiales más singulares entre los que destacan: la madera de Pino de Suecia (extraída de talas responsables) utilizada para todas sus estructuras; los paneles hechos de polietileno, un material resistente al fuego y al viento; y el acero de la mayor calidad.

Es de suma importancia para la empresa el cumplimiento de las normativas europeas vigentes, concretamente la UNE-EN 1176-7 de 1998. Es por ello que trabaja con las empresas certificadoras más importantes a nivel nacional y todos sus parques infantiles disponen de la certificación ACCM (Certificación de la Calidad y del Medio Ambiente). De hecho, Urbadep instruye a su plantilla sobre las últimas novedades en cuanto a la normativa del sector mediante cursos personalizados.

En palabras de Unai Uriarte, director de Urbadep: “Nuestro departamento de marketing y diseño, gracias a la continua innovación, se adelanta a las necesidades de nuestros clientes siguiendo el objetivo de materializar cualquier proyecto que nos propongan por muy ambicioso que sea”.

La seguridad y la garantía destacan como sus valores diferenciales ya que el equipo humano de Urbadep se ajusta a las necesidades de cada proyecto y a su entorno social ofreciendo un servicio innovador y de gran calidad. Entre su extenso catálogo de productos y servicios, se pueden encontrar: la fabricación e instalación de parques infantiles, pavimentos de caucho, mobiliario urbano, estructuras de madera, parques saludables, equipamiento deportivo, parques para perros y mascotas y su correspondiente limpieza y mantenimiento.

Información de la empresa

URBADEP EQUIPAMIENTO S.L. es una empresa situada en Madrid con más de 20 años de experiencia en la fabricación, venta, distribución e instalación de mobiliario urbano y parques infantiles. Con una amplia gama de productos y servicios, Urbadep Equipamiento se ha convertido en un referente del sector gracias a la confianza de miles de clientes repartidos por todo el territorio nacional e internacional. Todos sus parques infantiles y mobiliario urbano cuentan con las certificaciones necesarias para instalarse tanto en espacios de uso público como privado.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Aumenta la demanda de productos saludables y ecológicos Ingredientes de buena calidad que no comprometen el medio ambiente Los casinos criptográficos: una nueva opción en España Parece ser el siguiente peldaño en la evolución de los casinos online y las apuestas Antonio Orozco protagonizó la espectacular presentación del renovado centro comercial La Farga Experiencias eróticas para vivir con una escort en Sevilla Se dedican a brindar su compañía y placer a las personas que solicitan sus servicios Atos lanza una innovadora solución "Edge to Cloud" basada en 5G e inteligencia artificial