Las empresas invierten cada vez más en la salud laboral de sus empleados, por WellWo

El covid causó un gran impacto en la sociedad y, sin duda, uno de los sectores más afectados fue el sector laboral y empresarial. La cantidad de empleados enfermos durante la primera etapa de la pandemia causó una reducción sin precedentes en el rendimiento de prácticamente todas las empresas de España y el mundo.

A partir de allí, el sector corporativo pudo comprender mejor la importancia de garantizar la salud laboral de los trabajadores. Desde entonces, se ha vuelto cada vez más común que las empresas inviertan en este aspecto y una de las formas en las que lo hacen es a través de compañías como WellWo, especializadas en bienestar laboral.

Salud laboral, una preocupación para las empresas No cabe duda que la llegada del covid significó un importante revés para las empresas. Debido a la crisis sanitaria generada por el virus, se multiplicó exponencialmente el absentismo laboral, generando importantes pérdidas de producción y de rentabilidad. No obstante, todo esto sirvió para que el mundo corporativo comenzara a prestar más atención a la salud laboral de sus trabajadores, con lo cual, la implementación de programas de wellness o de bienestar general de empleados se volvió cada vez más común. De hecho, hoy en día, es una inversión prioritaria en muchas compañías, en la que se dedican importantes fondos para garantizar no solo la salud física de sus empleados, sino también la salud nutricional, salud emocional, social y financiera.

Los resultados de estas inversiones ya han comenzado a vislumbrarse y, de hecho, la Red Europea de Promoción y Salud en el Trabajo, ha indicado que al menos entre 2,5 € y 4,8 € es la cantidad que se recupera por cada euro invertido en la salud laboral.

Ventajas de invertir en la salud integral de los empleados Cuando se decide invertir en programas de wellness corporativo para mejorar la salud integral de los trabajadores, se obtiene una gran cantidad de beneficios tanto para los empleados como para la propia compañía. Algunos de los más importantes son, por ejemplo, trabajadores más saludables, una mejora de los hábitos, mayor tolerancia al estrés, satisfacción en el lugar de trabajo y mejora de bienestar personal y familiar, entre otros. Por su lado, las empresas consiguen una mejora de su imagen corporativa, reducción del absentismo laboral, mejora del clima laboral, una retención del talento más efectiva y una mejoría notable en sus resultados y rendimiento.

Lo que hacen firmas como WellWo es facilitar a las empresas las herramientas que necesitan para garantizar la salud laboral de su plantilla de empleados, ofreciendo programas a medida. Para conocer más acerca de sus servicios y solicitarlos vía online, se puede acceder a su web oficial.