Vuelve el estilo de antes con lo bueno de ahora, con la Gama Retro de Fagor Electrodoméstico Comunicae

jueves, 12 de mayo de 2022, 09:05 h (CET) La línea de Gama Retro de Fagor Electrodoméstico evoca la estética de los años 50 con un estilo vintage, dándole un toque especial y diferente a cualquier espacio Con la llegada del buen tiempo lo que más apetece son las reuniones con familia y amigos. Comidas, cenas y aperitivos en la terraza o dentro de casa, pero siempre acompañados de una cerveza fresquita, un tinto de verano o refrescos hasta arriba de hielo. Es por esto en esta época del año el frigorífico se convierte en el mejor aliado.

Los frigoríficos cada vez adquieren más protagonismo, ya no solo en las cocinas sino en otros espacios, como terrazas, oficinas… y por ello su estética cada vez cobra más importancia y es uno de los aspectos clave a valorar antes de la adquisición de un nuevo frigorífico.

Fagor Electrodoméstico cuenta con una amplia gama de frigoríficos retro que destaca por la variedad de colores y por sus curvas y formas remarcadas, para aquellos que quieran un ambiente con un toque vintage y diferente. Una línea de frigoríficos pensada para cubrir las necesidades de todos los espacios con un electrodoméstico que no pasará desapercibido.

Y es que, aunque parezca contradictorio, una de las tendencias actuales en las decoraciones modernas son los electrodomésticos con diseño retro, que ofrecen un toque especial y estilo único sin renunciar a las mejores funcionalidades en conservación de los alimentos

Disponible en varios tamaños, formatos y colores– rojo, beige y negro – la línea retro de frigoríficos de Fagor parece sacada de una película y está compuesta por cuatro modelos diferentes:

Frigorífico combi. Elegante y sofisticado, ideal para los más clásicos. Es el de mayor tamaño y capacidad, cuenta con congelador en la parte inferior y puertas divisorias. Es un frigorífico muy versátil, apto para cualquier espacio. Frigorífico mini ‘table top’. El pequeño de la familia, diseñado para ubicarlo sobre la encimera, aunque también queda perfecto en terrazas o pequeños office. Frigorífico de una puerta. Al máximo estilo vintage, es el más estrecho de todos, pero cuenta con una gran capacidad al no llevar incorporado congelador. Perfecto para ambientes con poco espacio a los que se quiera dar un toque vintage. Frigorífico con dos tiradores y puertas independientes. El oportuno para los que quieran conservar todo el encanto de los viejos frigoríficos. Con congelador en la parte superior y acabados metálicos para lograr esa estética tan especial. Todos los frigoríficos de la Gama Retro, además de resaltar en cualquier estancia, son clase E y consumen hasta un 20 % menos que los de clase F. También están equipados con luces LED que, además de mejorar la visibilidad del interior del frigorífico, consumen menos energía.

Descubre todos los modelos de frigorífico retro de Fagor Electrodoméstico:

3FFV-1855: 1810cm (alto), 150cm (ancho), 615cm (fondo). PVPR: 799€

3FFV-1455: 1140cm (alto), 550cm (ancho), 615cm (fondo). PVPR: 669€

3FLV-1455: 1140cm (alto), 550cm (ancho), 615cm (fondo). PVPR: 629€

3FFV-855: 875cm (alto), 550cm (ancho), 615cm (fondo). PVPR: 449€ Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.