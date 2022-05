La empresa Colchón Exprés lanza el vídeo de Mejores Colchones 2022 Comunicae

jueves, 12 de mayo de 2022, 09:13 h (CET) Colchón Exprés acaba de publicar un vídeo resumen con Los Mejores Colchones de 2022. Sus expertos analizan y recomiendan cada uno de ellos según las características y preferencias de los distintos tipos de durmientes Como todos los años, por estas fechas, Colchón Exprés publica su vídeo resumen con los Mejores Colchones de su catálogo. El objetivo que la empresa de descanso multimarca persigue con este vídeo es que todas aquellas personas que estén pensando en comprar un colchón, tengan como referencia algunas de sus recomendaciones, para que esto les ayude a encontrar el mejor colchón según sus necesidades de descanso.

Toda la información que aparece en el vídeo se puede consultar en su Ranking de Mejores Colchones, donde cada usuario, según sus características físicas y sus hábitos de descanso, a través de un sencillo test de tan sólo 5 preguntas podrá encontrar sus colchones más compatibles.

Esta nueva edición, tiene como diferencia más destacable con respecto a las anteriores, el tono ameno y coloquial que tanto María José como Alejandro, utilizan para explicar los beneficios y ventajas de cada uno de los 10 modelos más recomendados por Colchón Exprés.

De una forma divertida y alejada de tecnicismos, dos de los expertos en descanso de esta empresa de capital madrileño, recorren 10 de sus modelos más vendidos, explicando los beneficios de cada uno de ellos y para qué tipo de personas los recomiendan.

La creación de este vídeo, por parte de Colchón Exprés, responde a su estrategia multicanal, que combina la venta de colchones y demás artículos de descanso a través de sus 10 tiendas físicas y a través de su página web: www.colchonexpres.com.

Hasta ahora, la mayoría de vídeos que se pueden encontrar en la red están enfocados en la venta exclusiva de un determinado producto, que se tratan de ‘encajar’ o hacer que sirva para todo tipo de durmientes. Pero en Colchón Exprés, conscientes de que es el colchón el que debe adaptarse al usuario y no al revés, han dado la vuelta a ese concepto, por ello en su vídeo de Mejores Colchones 2022, los colchones quedan en un segundo plano y es el usuario el que se coloca en el centro.

La eficacia en la recomendación a través de este nuevo concepto está avalada no sólo por las opiniones de sus expertos, con más de 15 años de experiencia en el sector, sino por los miles de clientes que cada año pasan por sus tiendas. Estos clientes, son encuestados tras probar los modelos de las exposiciones de las tiendas de Colchón Exprés, dejando constancia de sus impresiones y opiniones en una aplicación, desarrollada en exclusiva por ingenieros de Colchón Exprés.

Tras analizar las opiniones registradas en un año, en la aplicación, se determinan cuáles son los 10 mejores colchones de ese año, tanto en valoraciones de usuarios, como en número de ventas, en tasas de devolución y en su relación calidad-precio. Y son estos colchones los que finalmente muestran en su vídeo.

Para todas aquellos que estén preocupados por su calidad de descanso, que quieran invertir en un colchón que realmente se adapte a su forma de dormir, ya está disponible el vídeo de mejores colchones 2022 de Colchón Exprés.

Y si alguien está interesado en alguno de los modelos que se explican en el vídeo o tiene alguna duda de si es o no compatible con sus necesidades de descanso, los expertos de Colchón Exprés están disponibles a través del teléfono gratuito 900 897 956 o a través del chat de su página web.

Para más información ver: https://www.colchonexpres.com/mejores-colchones/

