Últimas novedades del festival Alacant Desperta 2022 Comunicae

jueves, 12 de mayo de 2022, 08:53 h (CET) El festival referencia de la cultura de base alicantina, con 7 escenarios artísticos en los que actuarán más de 400 artistas, confirma el cartel por días y escenarios de la VIII edición del festival organizado por el Colectivo Alacant Desperta en colaboración con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alicante Alacant Desperta vuelve a la ciudad que le da nombre durante el fin de semana del 13 al 15 de mayo en el Monte Tossal. Cómo todos los años, la luna llena de mayo presidirá esta demostración de organización y participación ciudadana. Durante todo el fin de semana se disfrutará de actuaciones musicales de gran cantidad de géneros, desde el rock, pop, el indie, hip hop o la electrónica, así como espectáculos de equilibrismo de alto riesgo, exhibición de breakdance, poesía, talleres de sostenibilidad y reutilización, hasta talleres para niños y familias en la zona de educación activa entre otros. En total se superan los 200 espectáculos, repartidos en sus 9 áreas por todo el castillo San Fernando.

Tras conseguir una gran asistencia en la fiesta de presentación el pasado 2 de abril en el Centro Cultural Las Cigarreras, el festival que siempre cuenta con artistas de la zona, espera obtener una gran acogida en el arropado por la cumbre de su carismática sede, en el Tossal de Alicante. En el apartado musical hay una gran cantidad de grupos y artistas de la provincia de Alicante. Algunos con una trayectoria más larga y más “profesionalizados” comparten cartel gustosamente con otros grupos más jóvenes. Parte de la esencia del festival se basa en compartir y en darle la oportunidad a grupos que comienzan para poder exhibir su talento encima de un escenario.

La organización del festival ha confirmado actividades y espectáculos. Las artes circenses tendrán cabida en el evento durante todo el fin de semana, con actuaciones donde se podrá ver entre otros, una estructura de aéreos donde se podrá disfrutar de espectáculos de telas, así como malabares y shows de clown clásico. Nuevas modalidades deportivas también estarán presentes, como el Jugger, el bike polo o la instalación de una cuerda en altura “Highline”, sobre la que se verá hacer equilibrio a diferentes artistas de la cuerda floja en la que va a ser la primera “Highline” urbana montada en la ciudad de Alicante.

Durante los 3 días del festival, se realizarán actividades al aire libre para niños. Se encontrarán talleres como el de lenguaje de signos para todos, cerámica o esparto.

Este evento, que se lleva a cabo desde 2003, y es posible gracias a la Concejalía de Cultura del ayuntamiento de Alicante y al colectivo ciudadano Alacant Desperta desde el que afirman que “este festival demuestra el poder que la ciudadanía tiene para organizarse y autogestionarse, así como lo importante que es, más en nuestros días, la libre expresión artística del ser humano, que lejos de la industria cultural, se convierte en una necesidad vital con la que poder canalizar nuestras emociones. Esa es la función primera del festival y del colectivo, que tod@s tengamos un escenario en el que expresarnos, y tan importante como esto, una mirada enfrente amiga que entienda lo que supone ese hecho”.

El emplazamiento del evento se encuentra muy bien comunicado y es accesible a través de la línea 39 de autobús urbano, que amplía su servicio al fin de semana para facilitar el acceso al área.

Desde la organización del festival, se anima a todos los alicantinos, alicantinas y residentes de cualquier edad a acudir a este evento gratuito al aire libre. Más información en www.alacantdesperta.com

